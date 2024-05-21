https://ria.ru/20240521/volchansk-1947358842.html

Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев

Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев - РИА Новости, 21.05.2024

Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев

Российские войска полностью освободили северную часть Волчанска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:17

2024-05-21T11:17

2024-05-21T12:16

специальная военная операция на украине

волчанск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945513399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c3feb25432ed0dac9627d0333d77626.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские войска полностью освободили северную часть Волчанска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Наши ребята контролируют порядка 40% города. Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья, которая делит город на две части", — уточнил он.По словам Ганчева, Волчанск остается самой горячей точкой на территории региона.В мае группировка войск "Север" начала активное продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу.Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.Как сообщало российское Минобороны, накануне ВСУ потеряли до 380 военнослужащих в боях с "Северной" группировкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волчанск, безопасность