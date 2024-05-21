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Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 21.05.2024 (обновлено: 12:16 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/volchansk-1947358842.html
Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев
Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев - РИА Новости, 21.05.2024
Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев
Российские войска полностью освободили северную часть Волчанска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:17
2024-05-21T12:16
специальная военная операция на украине
волчанск
безопасность
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские войска полностью освободили северную часть Волчанска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.&quot;Наши ребята контролируют порядка 40% города. Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья, которая делит город на две части&quot;, — уточнил он.По словам Ганчева, Волчанск остается самой горячей точкой на территории региона.В мае группировка войск "Север" начала активное продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу.Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.Как сообщало российское Минобороны, накануне ВСУ потеряли до 380 военнослужащих в боях с "Северной" группировкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html
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волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Безопасность
Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев

Российские ВС полностью контролируют северную часть Волчанска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские войска полностью освободили северную часть Волчанска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«

"Наши ребята контролируют порядка 40% города. Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья, которая делит город на две части", — уточнил он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам Ганчева, Волчанск остается самой горячей точкой на территории региона.
В мае группировка войск "Север" начала активное продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу.
Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Как сообщало российское Минобороны, накануне ВСУ потеряли до 380 военнослужащих в боях с "Северной" группировкой.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскБезопасность
 
 
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