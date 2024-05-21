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В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии - РИА Новости, 21.05.2024
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23:17 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/vetnam-1947542181.html
В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии
В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии - РИА Новости, 21.05.2024
В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии
Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, об этом свидетельствует приглашение Путина в Ханой, пишет японское онлайн-издание... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:17
2024-05-21T23:17
в мире
вьетнам
украина
япония
нгуен фу чонг
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, об этом свидетельствует приглашение Путина в Ханой, пишет японское онлайн-издание JB Press.Как отметил автор, военному руководству Вьетнама по опыту столкновений с американскими войсками известно, что исход сухопутных войн – таких, как на Украине, – определяется численностью живой силы и моральным духом сторон, и именно поэтому руководство Вьетнама уверено в победе Москвы.Журналист указал, что нерешительная дипломатия может нанести серьезный ущерб интересам страны. Учитывая этот фактор, а также ухудшение отношений с Вашингтоном, правительство Вьетнама окончательно выбрало сторону и попросило Путина о визите. Есть вероятность, что данное приглашение может повлиять и на другие страны, которые сохраняют нейтралитет в отношении Украины. Таким образом, они могут пересмотреть свою дипломатическую позицию, резюмируется в статье.В марте в ходе телефонного разговора на высоком уровне Путин получил приглашение посетить Вьетнам от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240515/tuoitre-1946202007.html
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в мире, вьетнам, украина, япония, нгуен фу чонг
В мире, Вьетнам, Украина, Япония, Нгуен Фу Чонг
В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии

JB Press: приглашение Путина в Ханой указывает на веру Вьетнама в победу России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи. 22 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи. 22 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи. 22 мая 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, об этом свидетельствует приглашение Путина в Ханой, пишет японское онлайн-издание JB Press.
Как отметил автор, военному руководству Вьетнама по опыту столкновений с американскими войсками известно, что исход сухопутных войн – таких, как на Украине, – определяется численностью живой силы и моральным духом сторон, и именно поэтому руководство Вьетнама уверено в победе Москвы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Журналист указал, что нерешительная дипломатия может нанести серьезный ущерб интересам страны. Учитывая этот фактор, а также ухудшение отношений с Вашингтоном, правительство Вьетнама окончательно выбрало сторону и попросило Путина о визите. Есть вероятность, что данное приглашение может повлиять и на другие страны, которые сохраняют нейтралитет в отношении Украины. Таким образом, они могут пересмотреть свою дипломатическую позицию, резюмируется в статье.
В марте в ходе телефонного разговора на высоком уровне Путин получил приглашение посетить Вьетнам от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреВьетнамУкраинаЯпонияНгуен Фу Чонг
 
 
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