В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии
JB Press: приглашение Путина в Ханой указывает на веру Вьетнама в победу России
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи. 22 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи. 22 мая 2019. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, об этом свидетельствует приглашение Путина в Ханой, пишет японское онлайн-издание JB Press.
Как отметил автор, военному руководству Вьетнама по опыту столкновений с американскими войсками известно, что исход сухопутных войн – таких, как на Украине, – определяется численностью живой силы и моральным духом сторон, и именно поэтому руководство Вьетнама уверено в победе Москвы.
Журналист указал, что нерешительная дипломатия может нанести серьезный ущерб интересам страны. Учитывая этот фактор, а также ухудшение отношений с Вашингтоном, правительство Вьетнама окончательно выбрало сторону и попросило Путина о визите. Есть вероятность, что данное приглашение может повлиять и на другие страны, которые сохраняют нейтралитет в отношении Украины. Таким образом, они могут пересмотреть свою дипломатическую позицию, резюмируется в статье.
В марте в ходе телефонного разговора на высоком уровне Путин получил приглашение посетить Вьетнам от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.
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