https://ria.ru/20240521/vetnam-1947542181.html

В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии

В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии - РИА Новости, 21.05.2024

В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии

Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, об этом свидетельствует приглашение Путина в Ханой, пишет японское онлайн-издание... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:17

2024-05-21T23:17

2024-05-21T23:17

в мире

вьетнам

украина

япония

нгуен фу чонг

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, об этом свидетельствует приглашение Путина в Ханой, пишет японское онлайн-издание JB Press.Как отметил автор, военному руководству Вьетнама по опыту столкновений с американскими войсками известно, что исход сухопутных войн – таких, как на Украине, – определяется численностью живой силы и моральным духом сторон, и именно поэтому руководство Вьетнама уверено в победе Москвы.Журналист указал, что нерешительная дипломатия может нанести серьезный ущерб интересам страны. Учитывая этот фактор, а также ухудшение отношений с Вашингтоном, правительство Вьетнама окончательно выбрало сторону и попросило Путина о визите. Есть вероятность, что данное приглашение может повлиять и на другие страны, которые сохраняют нейтралитет в отношении Украины. Таким образом, они могут пересмотреть свою дипломатическую позицию, резюмируется в статье.В марте в ходе телефонного разговора на высоком уровне Путин получил приглашение посетить Вьетнам от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240515/tuoitre-1946202007.html

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в мире, вьетнам, украина, япония, нгуен фу чонг