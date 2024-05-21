Компания, на вертолете которой летел Раиси, не ведет бизнес в Иране
Компания Bell, на вертолете которой летел Раиси, не ведет бизнес в Иране
© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американская компания-производитель вертолетов Bell, один из которых потерпел крушение с иранским президентом Эбрахимом Раиси на борту, сообщила, что не ведет никакого бизнеса в Иране и не поддерживает вертолетный парк страны, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление компании Bell Textron.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Вертолет полностью разрушился, власти заявляли, что причиной аварии предварительно стали технические неполадки и сложные погодные условия.
"Bell не ведет никакого бизнеса в Иране и не поддерживает их вертолетный парк", - приводит издание заявление компании-производителя вертолетов.
Ранее агентство ISNA сообщило, что бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что одним из виновников катастрофы, унесшей жизнь Раиси, являются США, которые ввели санкции против Ирана в том числе в вопросе самолетов и авиационных запчастей. В Белом доме назвали нелепыми эти обвинения. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в понедельник, что США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета, на котором летел погибший президент Ирана.