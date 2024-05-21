https://ria.ru/20240521/vertolet-1947334620.html

Компания, на вертолете которой летел Раиси, не ведет бизнес в Иране

Компания, на вертолете которой летел Раиси, не ведет бизнес в Иране - РИА Новости, 21.05.2024

Компания, на вертолете которой летел Раиси, не ведет бизнес в Иране

Американская компания-производитель вертолетов Bell, один из которых потерпел крушение с иранским президентом Эбрахимом Раиси на борту, сообщила, что не ведет... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:25

2024-05-21T09:25

2024-05-21T09:25

в мире

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вашингтон (штат)

хосейн амир абдоллахиан

мохаммад джавад зариф

джон кирби

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американская компания-производитель вертолетов Bell, один из которых потерпел крушение с иранским президентом Эбрахимом Раиси на борту, сообщила, что не ведет никакого бизнеса в Иране и не поддерживает вертолетный парк страны, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление компании Bell Textron. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Вертолет полностью разрушился, власти заявляли, что причиной аварии предварительно стали технические неполадки и сложные погодные условия. "Bell не ведет никакого бизнеса в Иране и не поддерживает их вертолетный парк", - приводит издание заявление компании-производителя вертолетов. Ранее агентство ISNA сообщило, что бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что одним из виновников катастрофы, унесшей жизнь Раиси, являются США, которые ввели санкции против Ирана в том числе в вопросе самолетов и авиационных запчастей. В Белом доме назвали нелепыми эти обвинения. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в понедельник, что США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета, на котором летел погибший президент Ирана.

https://ria.ru/20240521/iran-1947328828.html

https://ria.ru/20240521/ssha-1947316556.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, вашингтон (штат), хосейн амир абдоллахиан, мохаммад джавад зариф, джон кирби, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси