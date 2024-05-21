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Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом - РИА Новости, 21.05.2024
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22:44 21.05.2024
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Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом
Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом - РИА Новости, 21.05.2024
Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом
Госдума постаралась подойти ответственно к утверждению кандидатов на посты в правительство, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом России... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T22:44
2024-05-21T22:44
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума постаралась подойти ответственно к утверждению кандидатов на посты в правительство, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Конечно, для нас это был очень ответственный период, потому что мы впервые с этими полномочиями участвовали при утверждении правительства и постарались подойти к этому ответственно", - сказал Володин. Он напомнил, что вся процедура заняла четыре дня. Володин добавил, что при рассмотрении некоторых кандидатов в кабмин поддержка была авансом. Спикер Госдумы также подчеркнул, что Госдума будет подставлять новому составу кабмину плечо в дальнейшей работе, так как депутаты утверждали кандидатуры в кабмин. "Ответственность надо брать совместную", - сказал он.
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом

Володин: Госдума ответственно подошла к утверждению кандидатов в правительство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума постаралась подойти ответственно к утверждению кандидатов на посты в правительство, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Конечно, для нас это был очень ответственный период, потому что мы впервые с этими полномочиями участвовали при утверждении правительства и постарались подойти к этому ответственно", - сказал Володин.
Он напомнил, что вся процедура заняла четыре дня.
Володин добавил, что при рассмотрении некоторых кандидатов в кабмин поддержка была авансом.
Спикер Госдумы также подчеркнул, что Госдума будет подставлять новому составу кабмину плечо в дальнейшей работе, так как депутаты утверждали кандидатуры в кабмин. "Ответственность надо брать совместную", - сказал он.
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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