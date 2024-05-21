https://ria.ru/20240521/utverzhdenie-1947540437.html

Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом

Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом - РИА Новости, 21.05.2024

Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом

Госдума постаралась подойти ответственно к утверждению кандидатов на посты в правительство, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом России... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:44

2024-05-21T22:44

2024-05-21T22:44

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума постаралась подойти ответственно к утверждению кандидатов на посты в правительство, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Конечно, для нас это был очень ответственный период, потому что мы впервые с этими полномочиями участвовали при утверждении правительства и постарались подойти к этому ответственно", - сказал Володин. Он напомнил, что вся процедура заняла четыре дня. Володин добавил, что при рассмотрении некоторых кандидатов в кабмин поддержка была авансом. Спикер Госдумы также подчеркнул, что Госдума будет подставлять новому составу кабмину плечо в дальнейшей работе, так как депутаты утверждали кандидатуры в кабмин. "Ответственность надо брать совместную", - сказал он.

https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии