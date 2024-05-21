https://ria.ru/20240521/utverzhdenie-1947537788.html

Володин рассказал, как проходило утверждение членов правительства в Госдуме

Володин рассказал, как проходило утверждение членов правительства в Госдуме - РИА Новости, 21.05.2024

Володин рассказал, как проходило утверждение членов правительства в Госдуме

При утверждении членов кабмина звучали самые разные вопросы, было очевидно, что предложены сильные кандидатуры, заявил на встрече с президентом России... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:17

2024-05-21T22:17

2024-05-21T22:17

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

правительство рф

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. При утверждении членов кабмина звучали самые разные вопросы, было очевидно, что предложены сильные кандидатуры, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Вопросы звучали самые разные, при этом, сам тон был доброжелательный и было очевидно, что кандидатуры были сильные предложены. Особенно на должности заместителей председателя правительства, нам они были все знакомы", - сказал Володин.

https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, правительство рф