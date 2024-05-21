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Володин рассказал, как проходило утверждение членов правительства в Госдуме - РИА Новости, 21.05.2024
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22:17 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/utverzhdenie-1947537788.html
Володин рассказал, как проходило утверждение членов правительства в Госдуме
Володин рассказал, как проходило утверждение членов правительства в Госдуме - РИА Новости, 21.05.2024
Володин рассказал, как проходило утверждение членов правительства в Госдуме
При утверждении членов кабмина звучали самые разные вопросы, было очевидно, что предложены сильные кандидатуры, заявил на встрече с президентом России... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T22:17
2024-05-21T22:17
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
правительство рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. При утверждении членов кабмина звучали самые разные вопросы, было очевидно, что предложены сильные кандидатуры, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Вопросы звучали самые разные, при этом, сам тон был доброжелательный и было очевидно, что кандидатуры были сильные предложены. Особенно на должности заместителей председателя правительства, нам они были все знакомы", - сказал Володин.
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, правительство рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России, Правительство РФ
Володин рассказал, как проходило утверждение членов правительства в Госдуме

Володин: при утверждении членов правительства звучали самые разные вопросы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. При утверждении членов кабмина звучали самые разные вопросы, было очевидно, что предложены сильные кандидатуры, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вопросы звучали самые разные, при этом, сам тон был доброжелательный и было очевидно, что кандидатуры были сильные предложены. Особенно на должности заместителей председателя правительства, нам они были все знакомы", - сказал Володин.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин
12 мая, 11:46
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФНазначение нового состава правительства РоссииПравительство РФ
 
 
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