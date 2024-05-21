https://ria.ru/20240521/ukrainets-1947409806.html

Во Владимирской области завели дело на украинца из-за поджога машин

Во Владимирской области завели дело на украинца из-за поджога машин - РИА Новости, 21.05.2024

Во Владимирской области завели дело на украинца из-за поджога машин

УФСБ по Владимирской области сообщило о возбуждении уголовного дела на гражданина Украины, причастного к организации поджогов автомобилей в регионе для... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:01

2024-05-21T14:01

2024-05-21T14:01

происшествия

россия

владимирская область

украина

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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. УФСБ по Владимирской области сообщило о возбуждении уголовного дела на гражданина Украины, причастного к организации поджогов автомобилей в регионе для дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ. "УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Украины, 1994 года рождения, причастного к руководству и организации совершения преступления, связанного с поджогами", - сообщила пресс-служба регионального УФСБ журналистам. По версии следствия, этот гражданин посредством мессенджера в августе прошлого года склонил нескольких человек "к поджогам автомобилей жителей области с целью запугивания населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ, а также воздействия на принятие ими решений о целесообразности дальнейшего проведения" специальной военной операции. Правоохранители задержали четверых жителей Владимирской области, согласившихся за деньги осуществить поджоги. В ноябре прошлого года в отношении каждого из них возбудили уголовные дела, уточняет УФСБ. "В отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности)", - отмечается в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона, организатор поджогов находится на территории Украины, обвинение ему предъявлено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его появления на территории России.

https://ria.ru/20240325/arest-1935596196.html

https://ria.ru/20231207/zaderzhanie-1914272863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, владимирская область, украина