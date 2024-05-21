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На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации - РИА Новости, 21.05.2024
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https://ria.ru/20240521/ukraina-1947511640.html
На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации
На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации - РИА Новости, 21.05.2024
На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации
Водители на Украине массово отказываются ехать в рейсы после вступления в силу закона о мобилизации, опасаясь вручения повестки, сообщил во вторник глава... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:01
2024-05-21T19:01
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Водители на Украине массово отказываются ехать в рейсы после вступления в силу закона о мобилизации, опасаясь вручения повестки, сообщил во вторник глава правления украинской ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко. Как заявлял 13 мая вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, рынок автоперевозок на Украине может остановиться из-за того, что подавляющее большинство водителей не имеет "брони" от призыва в ряды ВСУ, в связи с чем отказывается выходить в рейсы. О возможности топливного коллапса в стране из-за мобилизации дальнобойщиков также заявлял глава одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин. "Водители массово отказываются ехать в рейсы. Говорят, хотя бы неделю подождем, посмотрим, как оно будет", - приводит слова Берестенко украинское издание "Страна". По его словам, часть водителей, которые на момент вступления в силу закона о мобилизации были за границей, не хотят возвращаться на Украину. "Многие транспортники не могут забронировать водителей: то зарплаты не подходят, то "стратегичность" (критерии, по которым относят к предприятиям, имеющим стратегическое значение – ред.) не та. Более-менее нормально обстоят дела с бронированием только у десятка компаний. А кто зерно в порты возить будет и остальной товар? И из-за границы, и по стране? Вы же понимаете, если остановится логистика, то не будет ни производства, ни продаж", - отметил Берестенко. По его словам, водители боятся, что если отправятся в рейс, то могут получить повестку. "Не исключено, что часть машин просто встанет. С автобусами, кстати, похожая ситуация. Многие водители отказываются выезжать за пределы района, чтобы на "чужом" блокпосту не вручили повестку. Водителей, особенно с категориями "С" или "Д", в армии не хватает, поэтому многих и до 18 мая прямо с рейсов снимали и тянули в ТЦК (военкомат - ред.). Все это чревато тем, что логистика и по стране, и международная еще больше подорожает и очень сильно замедлится", - добавил Берестенко. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947321139.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации

На Украине водители массово отказываются ехать в рейсы, опасаясь мобилизации

Дальнобойщики на трассе Киев — Одесса
Дальнобойщики на трассе Киев — Одесса
Дальнобойщики на трассе Киев — Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Водители на Украине массово отказываются ехать в рейсы после вступления в силу закона о мобилизации, опасаясь вручения повестки, сообщил во вторник глава правления украинской ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко.
Как заявлял 13 мая вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, рынок автоперевозок на Украине может остановиться из-за того, что подавляющее большинство водителей не имеет "брони" от призыва в ряды ВСУ, в связи с чем отказывается выходить в рейсы. О возможности топливного коллапса в стране из-за мобилизации дальнобойщиков также заявлял глава одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин.
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"Водители массово отказываются ехать в рейсы. Говорят, хотя бы неделю подождем, посмотрим, как оно будет", - приводит слова Берестенко украинское издание "Страна". По его словам, часть водителей, которые на момент вступления в силу закона о мобилизации были за границей, не хотят возвращаться на Украину.
"Многие транспортники не могут забронировать водителей: то зарплаты не подходят, то "стратегичность" (критерии, по которым относят к предприятиям, имеющим стратегическое значение – ред.) не та. Более-менее нормально обстоят дела с бронированием только у десятка компаний. А кто зерно в порты возить будет и остальной товар? И из-за границы, и по стране? Вы же понимаете, если остановится логистика, то не будет ни производства, ни продаж", - отметил Берестенко.
По его словам, водители боятся, что если отправятся в рейс, то могут получить повестку. "Не исключено, что часть машин просто встанет. С автобусами, кстати, похожая ситуация. Многие водители отказываются выезжать за пределы района, чтобы на "чужом" блокпосту не вручили повестку. Водителей, особенно с категориями "С" или "Д", в армии не хватает, поэтому многих и до 18 мая прямо с рейсов снимали и тянули в ТЦК (военкомат - ред.). Все это чревато тем, что логистика и по стране, и международная еще больше подорожает и очень сильно замедлится", - добавил Берестенко.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
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