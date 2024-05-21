https://ria.ru/20240521/ukraina-1947511640.html

На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации

На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации - РИА Новости, 21.05.2024

На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации

Водители на Украине массово отказываются ехать в рейсы после вступления в силу закона о мобилизации, опасаясь вручения повестки, сообщил во вторник глава... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:01

2024-05-21T19:01

2024-05-21T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946878110_0:193:642:554_1920x0_80_0_0_feb7d20dadeb8d8a3a82487edf54935a.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Водители на Украине массово отказываются ехать в рейсы после вступления в силу закона о мобилизации, опасаясь вручения повестки, сообщил во вторник глава правления украинской ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко. Как заявлял 13 мая вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, рынок автоперевозок на Украине может остановиться из-за того, что подавляющее большинство водителей не имеет "брони" от призыва в ряды ВСУ, в связи с чем отказывается выходить в рейсы. О возможности топливного коллапса в стране из-за мобилизации дальнобойщиков также заявлял глава одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин. "Водители массово отказываются ехать в рейсы. Говорят, хотя бы неделю подождем, посмотрим, как оно будет", - приводит слова Берестенко украинское издание "Страна". По его словам, часть водителей, которые на момент вступления в силу закона о мобилизации были за границей, не хотят возвращаться на Украину. "Многие транспортники не могут забронировать водителей: то зарплаты не подходят, то "стратегичность" (критерии, по которым относят к предприятиям, имеющим стратегическое значение – ред.) не та. Более-менее нормально обстоят дела с бронированием только у десятка компаний. А кто зерно в порты возить будет и остальной товар? И из-за границы, и по стране? Вы же понимаете, если остановится логистика, то не будет ни производства, ни продаж", - отметил Берестенко. По его словам, водители боятся, что если отправятся в рейс, то могут получить повестку. "Не исключено, что часть машин просто встанет. С автобусами, кстати, похожая ситуация. Многие водители отказываются выезжать за пределы района, чтобы на "чужом" блокпосту не вручили повестку. Водителей, особенно с категориями "С" или "Д", в армии не хватает, поэтому многих и до 18 мая прямо с рейсов снимали и тянули в ТЦК (военкомат - ред.). Все это чревато тем, что логистика и по стране, и международная еще больше подорожает и очень сильно замедлится", - добавил Берестенко. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947321139.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины