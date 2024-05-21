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В Николаеве заявили, что город опустел после введения закона о мобилизации - РИА Новости, 21.05.2024
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17:34 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947487874.html
В Николаеве заявили, что город опустел после введения закона о мобилизации
В Николаеве заявили, что город опустел после введения закона о мобилизации - РИА Новости, 21.05.2024
В Николаеве заявили, что город опустел после введения закона о мобилизации
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что после вступления на Украине в силу закона о мобилизации город опустел, несмотря на... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:34
2024-05-21T17:34
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что после вступления на Украине в силу закона о мобилизации город опустел, несмотря на отсутствие "отрядов отлова" военнообязанных. "(Мужчин на улицах стало - ред.) меньше, но я не знаю почему... У нас нет отрядов, которые ищут, у нас идет плановая мобилизация, без перегибов... Такого нет, но люди перестраховываются, и после 18 мая людей стало меньше в обычных местах", - заявил Ким в эфире украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос об опустевших улицах города. При этом чиновник уверен, что во всем виновата дезинформация, распространяемая в СМИ, по его мнению, через несколько дней все встанет на свои места. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
В Николаеве заявили, что город опустел после введения закона о мобилизации

Глава Николаевской ОВА Ким: после вступления закона о мобилизации город опустел

© AP Photo / Sergei GritsГород Николаев
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Город Николаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что после вступления на Украине в силу закона о мобилизации город опустел, несмотря на отсутствие "отрядов отлова" военнообязанных.
"(Мужчин на улицах стало - ред.) меньше, но я не знаю почему... У нас нет отрядов, которые ищут, у нас идет плановая мобилизация, без перегибов... Такого нет, но люди перестраховываются, и после 18 мая людей стало меньше в обычных местах", - заявил Ким в эфире украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос об опустевших улицах города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине
19 мая, 08:00
При этом чиновник уверен, что во всем виновата дезинформация, распространяемая в СМИ, по его мнению, через несколько дней все встанет на свои места.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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