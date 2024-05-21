https://ria.ru/20240521/ukraina-1947472871.html

"Война окончена". В США заявили о катастрофическом провале с Украиной

"Война окончена". В США заявили о катастрофическом провале с Украиной - РИА Новости, 21.05.2024

"Война окончена". В США заявили о катастрофическом провале с Украиной

Конфликт на Украине можно считать оконченным, поскольку нехватка кадров в ВСУ достигла критической точки, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:40

2024-05-21T16:40

2024-05-21T16:54

специальная военная операция на украине

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Москва, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине можно считать оконченным, поскольку нехватка кадров в ВСУ достигла критической точки, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real."Украине больше нечем воевать. Ряды не пополняются новыми людьми, к тому же обучить новичков в такие сжатые сроки затруднительно", — заявил офицер.По мнению Макгрегора, в ВСУ прежде всего не хватает квалифицированных кадров для использования военной техники, которую посылает Запад: большая часть этих вооружений эксплуатируется с привлечением инструкторов из стран НАТО."Пора прекращать. Эта война окончена. Незачем задаваться вопросом о победе России. Самым гуманным решением для Вашингтона или Лондона будет просто сказать стоп", — призвал эксперт. Макгрегор добавил, что вмешательство Запада в конфликт завело его в тупик."Ситуация на Украине - это полная катастрофа. Наши интересы в этой стране, наша настойчивость в продолжении прокси-войны и стремление заставить это марионеточное государство сражаться до самого конца ради наших интересов, привели к человеческой трагедии", — резюмировал экс-советник.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946786388.html

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нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир зеленский, россия, украина, в мире