https://ria.ru/20240521/ukraina-1947472635.html
Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит
Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит - РИА Новости, 21.05.2024
Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит
Украина до сих пор была убеждена, что Запад поможет победить Россию, но сегодня внутри украинских элит и военных идет раскол, заявил командир отряда спецназа... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:36
2024-05-21T16:36
2024-05-21T16:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
апты алаудинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Украина до сих пор была убеждена, что Запад поможет победить Россию, но сегодня внутри украинских элит и военных идет раскол, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "До сих пор украинцы тихо, молча наблюдали за тем, что происходит. До сих пор они не могли со своей головы снять эти чайники… находились в таком состоянии убежденности, что Запад им поможет победить Россию. Сегодня, я так думаю, что нам надо ожидать еще и раскола внутри украинских элит. Это уже произошло. Надо ожидать раскола среди военных украинских. Ну и в то же… время, я так думаю, что народ тоже может быть чуть-чуть еще потерпит, но уже, в конце концов, выйдет на улицу, и я так думаю, что уже просроченного Зеленского сметет. И это нам тоже будет играть на руку, потому что это совокупность тех всех моментов, которые сыграют на то, что Россия в этом году завершит СВО", - сказал Алаудинов. Отвечая на вопрос о территориях, которые российские войска не дадут удержать противнику - Николаев, Одесса и Харьков, - Алаудинов отметил, что это "исконно русские территории, и вряд ли Украина сможет их удержать".
https://ria.ru/20240521/kharkov-1947345243.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c46bca0325cc6c91befa84f87eb0040e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Апты Алаудинов
Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит
Алаудинов заявил, что среди украинских элит и военных идет раскол