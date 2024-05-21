https://ria.ru/20240521/ukraina-1947472635.html

Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит

Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит - РИА Новости, 21.05.2024

Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит

Украина до сих пор была убеждена, что Запад поможет победить Россию, но сегодня внутри украинских элит и военных идет раскол, заявил командир отряда спецназа... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:36

2024-05-21T16:36

2024-05-21T16:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

апты алаудинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg

ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Украина до сих пор была убеждена, что Запад поможет победить Россию, но сегодня внутри украинских элит и военных идет раскол, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "До сих пор украинцы тихо, молча наблюдали за тем, что происходит. До сих пор они не могли со своей головы снять эти чайники… находились в таком состоянии убежденности, что Запад им поможет победить Россию. Сегодня, я так думаю, что нам надо ожидать еще и раскола внутри украинских элит. Это уже произошло. Надо ожидать раскола среди военных украинских. Ну и в то же… время, я так думаю, что народ тоже может быть чуть-чуть еще потерпит, но уже, в конце концов, выйдет на улицу, и я так думаю, что уже просроченного Зеленского сметет. И это нам тоже будет играть на руку, потому что это совокупность тех всех моментов, которые сыграют на то, что Россия в этом году завершит СВО", - сказал Алаудинов. Отвечая на вопрос о территориях, которые российские войска не дадут удержать противнику - Николаев, Одесса и Харьков, - Алаудинов отметил, что это "исконно русские территории, и вряд ли Украина сможет их удержать".

https://ria.ru/20240521/kharkov-1947345243.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, апты алаудинов