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Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947472635.html
Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит
Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит - РИА Новости, 21.05.2024
Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит
Украина до сих пор была убеждена, что Запад поможет победить Россию, но сегодня внутри украинских элит и военных идет раскол, заявил командир отряда спецназа... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:36
2024-05-21T16:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
апты алаудинов
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Украина до сих пор была убеждена, что Запад поможет победить Россию, но сегодня внутри украинских элит и военных идет раскол, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "До сих пор украинцы тихо, молча наблюдали за тем, что происходит. До сих пор они не могли со своей головы снять эти чайники… находились в таком состоянии убежденности, что Запад им поможет победить Россию. Сегодня, я так думаю, что нам надо ожидать еще и раскола внутри украинских элит. Это уже произошло. Надо ожидать раскола среди военных украинских. Ну и в то же… время, я так думаю, что народ тоже может быть чуть-чуть еще потерпит, но уже, в конце концов, выйдет на улицу, и я так думаю, что уже просроченного Зеленского сметет. И это нам тоже будет играть на руку, потому что это совокупность тех всех моментов, которые сыграют на то, что Россия в этом году завершит СВО", - сказал Алаудинов. Отвечая на вопрос о территориях, которые российские войска не дадут удержать противнику - Николаев, Одесса и Харьков, - Алаудинов отметил, что это "исконно русские территории, и вряд ли Украина сможет их удержать".
https://ria.ru/20240521/kharkov-1947345243.html
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украина, россия, в мире, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Апты Алаудинов
Алаудинов заявил о расколе среди украинских элит

Алаудинов заявил, что среди украинских элит и военных идет раскол

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Украина до сих пор была убеждена, что Запад поможет победить Россию, но сегодня внутри украинских элит и военных идет раскол, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"До сих пор украинцы тихо, молча наблюдали за тем, что происходит. До сих пор они не могли со своей головы снять эти чайники… находились в таком состоянии убежденности, что Запад им поможет победить Россию. Сегодня, я так думаю, что нам надо ожидать еще и раскола внутри украинских элит. Это уже произошло. Надо ожидать раскола среди военных украинских. Ну и в то же… время, я так думаю, что народ тоже может быть чуть-чуть еще потерпит, но уже, в конце концов, выйдет на улицу, и я так думаю, что уже просроченного Зеленского сметет. И это нам тоже будет играть на руку, потому что это совокупность тех всех моментов, которые сыграют на то, что Россия в этом году завершит СВО", - сказал Алаудинов.
Отвечая на вопрос о территориях, которые российские войска не дадут удержать противнику - Николаев, Одесса и Харьков, - Алаудинов отметил, что это "исконно русские территории, и вряд ли Украина сможет их удержать".
Харьков - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреАпты Алаудинов
 
 
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