https://ria.ru/20240521/ukraina-1947406453.html
Украинки-медики не смогут устроиться на работу в обход военкомата
Украинки-медики не смогут устроиться на работу в обход военкомата - РИА Новости, 21.05.2024
Украинки-медики не смогут устроиться на работу в обход военкомата
Украинские женщины-медики больше не смогут устроиться на работу как невоеннообязанные, о соответствующем решении правительства Украины сообщила местная... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:53
2024-05-21T13:53
2024-05-21T13:55
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские женщины-медики больше не смогут устроиться на работу как невоеннообязанные, о соответствующем решении правительства Украины сообщила местная "Судебно-юридическая газета". "Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), могли трудоустраиваться как невоеннообязанные", - говорится в материале, опубликованном на сайте газеты. Как уточняют в газете, ранее эта норма предусматривала, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных или городских военкоматах и не получавшие военно-учетный документ могли трудоустраиваться как невоеннообязанные. Теперь же работодатели должны будут сообщить в ТЦК о своих сотрудниках-женщинах с медицинской или фармацевтической специальностью, не состоящих на военном учете.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинки-медики не смогут устроиться на работу в обход военкомата
На Украине запретили женщинам-медикам трудоустраиваться как невоеннообязанным
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские женщины-медики больше не смогут устроиться на работу как невоеннообязанные, о соответствующем решении правительства Украины сообщила местная "Судебно-юридическая газета".
"Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), могли трудоустраиваться как невоеннообязанные", - говорится в материале, опубликованном на сайте газеты.
Как уточняют в газете, ранее эта норма предусматривала, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных или городских военкоматах и не получавшие военно-учетный документ могли трудоустраиваться как невоеннообязанные. Теперь же работодатели должны будут сообщить в ТЦК о своих сотрудниках-женщинах с медицинской или фармацевтической специальностью, не состоящих на военном учете.