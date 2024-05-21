https://ria.ru/20240521/ukraina-1947406453.html

Украинки-медики не смогут устроиться на работу в обход военкомата

Украинки-медики не смогут устроиться на работу в обход военкомата - РИА Новости, 21.05.2024

Украинки-медики не смогут устроиться на работу в обход военкомата

Украинские женщины-медики больше не смогут устроиться на работу как невоеннообязанные, о соответствующем решении правительства Украины сообщила местная... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:53

2024-05-21T13:53

2024-05-21T13:55

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские женщины-медики больше не смогут устроиться на работу как невоеннообязанные, о соответствующем решении правительства Украины сообщила местная "Судебно-юридическая газета". "Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), могли трудоустраиваться как невоеннообязанные", - говорится в материале, опубликованном на сайте газеты. Как уточняют в газете, ранее эта норма предусматривала, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных или городских военкоматах и не получавшие военно-учетный документ могли трудоустраиваться как невоеннообязанные. Теперь же работодатели должны будут сообщить в ТЦК о своих сотрудниках-женщинах с медицинской или фармацевтической специальностью, не состоящих на военном учете.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины