https://ria.ru/20240521/ukraina-1947400980.html
Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине
Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине - РИА Новости, 21.05.2024
Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:35
2024-05-21T13:35
2024-05-21T18:30
украина
швейцария
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.Он отметил, что ряд нейтральных стран вынуждены откликаться на приглашения на встречу по Украине, чтобы не портить отношения с крупными игроками."По разным причинам некоторым из нейтральных стран приходится отвечать на такие приглашения, чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону прямо бандеровского политического режима... должны понимать, что такие действия будут должным образом оценены Россией и определенно повлияют на наши отношения в будущем. Мы этого не забудем", - написал Медведев в публикации в англоязычном аккаунте в соцсети X.По мнению Медведева, независимо от того, какие намерения преследуют такие страны, в конце концов окажется, что они будут играть по правилам, установленным киевскими неонацистами.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html
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украина, швейцария, россия, дмитрий медведев, в мире
Украина, Швейцария, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине
Медведев: РФ запомнит участвующие во встрече по Украине нейтральные страны
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.
Он отметил, что ряд нейтральных стран вынуждены откликаться на приглашения на встречу по Украине, чтобы не портить отношения с крупными игроками.
"По разным причинам некоторым из нейтральных стран приходится отвечать на такие приглашения, чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону прямо бандеровского политического режима... должны понимать, что такие действия будут должным образом оценены Россией и определенно повлияют на наши отношения в будущем. Мы этого не забудем", - написал Медведев в публикации в англоязычном аккаунте в соцсети X.
По мнению Медведева, независимо от того, какие намерения преследуют такие страны, в конце концов окажется, что они будут играть по правилам, установленным киевскими неонацистами.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов
ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария
не направляла РФ
приглашения для участия в саммите по Украине, Москва
не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.