https://ria.ru/20240521/ukraina-1947400980.html

Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине

Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине - РИА Новости, 21.05.2024

Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:35

2024-05-21T13:35

2024-05-21T18:30

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швейцария

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.Он отметил, что ряд нейтральных стран вынуждены откликаться на приглашения на встречу по Украине, чтобы не портить отношения с крупными игроками."По разным причинам некоторым из нейтральных стран приходится отвечать на такие приглашения, чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону прямо бандеровского политического режима... должны понимать, что такие действия будут должным образом оценены Россией и определенно повлияют на наши отношения в будущем. Мы этого не забудем", - написал Медведев в публикации в англоязычном аккаунте в соцсети X.По мнению Медведева, независимо от того, какие намерения преследуют такие страны, в конце концов окажется, что они будут играть по правилам, установленным киевскими неонацистами.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, швейцария, россия, дмитрий медведев, в мире