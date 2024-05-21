https://ria.ru/20240521/ukraina-1947378867.html

Представители киевского режима скатываются в истерику, заявил Песков

Представители киевского режима скатываются в истерику, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2024

Представители киевского режима скатываются в истерику, заявил Песков

Представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики в связи с ухудшением положения Украины, заявил... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:19

2024-05-21T12:19

2024-05-21T12:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики в связи с ухудшением положения Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", - сказал он журналистам. Он уточнил, что это связано с крайне неблагоприятным положением сил Украины на фронтах и тяжелой ситуацией, в которой сейчас находятся украинские военные.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

украина

россия

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Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий песков, россия, владимир зеленский