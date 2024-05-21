https://ria.ru/20240521/ukraina-1947378867.html
Представители киевского режима скатываются в истерику, заявил Песков
Представители киевского режима скатываются в истерику, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2024
Представители киевского режима скатываются в истерику, заявил Песков
Представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики в связи с ухудшением положения Украины, заявил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:19
2024-05-21T12:19
2024-05-21T12:29
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики в связи с ухудшением положения Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", - сказал он журналистам. Он уточнил, что это связано с крайне неблагоприятным положением сил Украины на фронтах и тяжелой ситуацией, в которой сейчас находятся украинские военные.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, дмитрий песков, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Зеленский
Представители киевского режима скатываются в истерику, заявил Песков
Песков: представители Киева и сам Зеленский делают заявления на грани истерики