https://ria.ru/20240521/ukraina-1947338982.html

В Киеве рассказали, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ

В Киеве рассказали, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024

В Киеве рассказали, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ

Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из страха, что от него скрывают правду о ситуации на поле боя, пишет журнал The Economist со ссылкой на... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:52

2024-05-21T09:52

2024-05-21T11:38

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

волчанск

владимир зеленский

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из страха, что от него скрывают правду о ситуации на поле боя, пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. По его словам, Зеленский, возможно, почувствовал, что ему не рассказывают всей правды о положении ВСУ. "По крайней мере, об этом он кричит своим генералам", — добавил чиновник. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html

россия

харьковская область

волчанск

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россия, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины