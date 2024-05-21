https://ria.ru/20240521/ukraina-1947338982.html
В Киеве рассказали, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ
В Киеве рассказали, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024
В Киеве рассказали, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ
Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из страха, что от него скрывают правду о ситуации на поле боя, пишет журнал The Economist со ссылкой на... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:52
2024-05-21T09:52
2024-05-21T11:38
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
волчанск
владимир зеленский
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из страха, что от него скрывают правду о ситуации на поле боя, пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. По его словам, Зеленский, возможно, почувствовал, что ему не рассказывают всей правды о положении ВСУ. "По крайней мере, об этом он кричит своим генералам", — добавил чиновник. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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россия, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Волчанск, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Киеве рассказали, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ
Economist: Зеленский кричит на генералов из страха, что от него скрывают правду