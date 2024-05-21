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СМИ: США готовы предоставить Украине кредит, подкрепленный активами России - РИА Новости, 21.05.2024
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09:35 21.05.2024 (обновлено: 09:58 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947335931.html
СМИ: США готовы предоставить Украине кредит, подкрепленный активами России
СМИ: США готовы предоставить Украине кредит, подкрепленный активами России - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ: США готовы предоставить Украине кредит, подкрепленный активами России
США готовы взять на себя предоставление Украине кредита, подкрепленного замороженными активами РФ, если получат от ЕС обязательство, что он будет погашен, а... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:35
2024-05-21T09:58
россия
украина
европа
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США готовы взять на себя предоставление Украине кредита, подкрепленного замороженными активами РФ, если получат от ЕС обязательство, что он будет погашен, а активы останутся замороженными, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. Как отмечает агентство, США надеются, что хотя бы ряд стран G7 примут участие в предоставлении Украине кредита. "Но... Вашингтон готов взять на себя весь кредит, если от ЕС поступит необходимое обязательство того, что активы останутся замороженными, а кредит будет погашен", - говорится в публикации агентства. Ранее американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов РФ. Ожидалось, что договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов. Вместе с тем 16 мая в госдепе США на вопрос РИА Новости о планируемых сроках начала использования активов РФ и о текущем статусе согласования подхода с G7 сообщили, что Вашингтон не готов говорить о конкретном времени и все еще продолжает консультации с партнерами по "Большой семерке". В минфине США не ответили на запрос РИА Новости о прогрессе согласования вопроса с западными союзниками. Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак ответила на вопрос РИА Новости, что планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html
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россия, украина, европа, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
СМИ: США готовы предоставить Украине кредит, подкрепленный активами России

Bloomberg: США готовы дать Киеву кредит, подкрепленный замороженными активами РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США готовы взять на себя предоставление Украине кредита, подкрепленного замороженными активами РФ, если получат от ЕС обязательство, что он будет погашен, а активы останутся замороженными, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Евросоюз отдал Киеву русские деньги
13 мая, 08:00
Как отмечает агентство, США надеются, что хотя бы ряд стран G7 примут участие в предоставлении Украине кредита.
"Но... Вашингтон готов взять на себя весь кредит, если от ЕС поступит необходимое обязательство того, что активы останутся замороженными, а кредит будет погашен", - говорится в публикации агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесу
16 мая, 08:00
Ранее американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов РФ. Ожидалось, что договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов.
Вместе с тем 16 мая в госдепе США на вопрос РИА Новости о планируемых сроках начала использования активов РФ и о текущем статусе согласования подхода с G7 сообщили, что Вашингтон не готов говорить о конкретном времени и все еще продолжает консультации с партнерами по "Большой семерке". В минфине США не ответили на запрос РИА Новости о прогрессе согласования вопроса с западными союзниками.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7
20 мая, 17:51
Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак ответила на вопрос РИА Новости, что планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
СМИ: страны G7 и ЕС придумали план по использованию российских активов
4 февраля, 22:41
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
 
РоссияУкраинаЕвропаДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
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