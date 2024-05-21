https://ria.ru/20240521/ukraina-1947321139.html

Рогов спрогнозировал масштабную волну репрессий на Украине

Рогов спрогнозировал масштабную волну репрессий на Украине - РИА Новости, 21.05.2024

Рогов спрогнозировал масштабную волну репрессий на Украине

Киевский режим готовит на Украине масштабную волну репрессий, чтобы запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:44

2024-05-21T05:44

2024-05-21T05:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Киевский режим готовит на Украине масштабную волну репрессий, чтобы запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность. "Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий. На подконтрольной ему территории постукраинского пространства уже санкционировано проведение масштабной волны репрессий, чтобы окончательно задавить любое инакомыслие и запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Зеленского", - сказал Рогов агентству. По его словам, моделью западной демократии лицемерно прикрывают диктатуру и хаос на временно оккупированных южнорусских землях. "Зеленский одержим властью и теми сверхприбылями, которые ему дает удержание у власти путем продолжения боевых действий. Зеленский будет продолжать обогащаться на смертях людей и на человеческом горе до тех пор, пока мы не освободим местных жителей от этого оккупационного и нелегитимного режима", - сказал Рогов. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934373354.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937267868.html

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украина, россия, владимир зеленский, владимир рогов, василий небензя, оон