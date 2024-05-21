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На северо-востоке Москвы поймали сбежавшего удава - РИА Новости, 21.05.2024
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16:43 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/udav-1947474268.html
На северо-востоке Москвы поймали сбежавшего удава
На северо-востоке Москвы поймали сбежавшего удава - РИА Новости, 21.05.2024
На северо-востоке Москвы поймали сбежавшего удава
Спасатели извлекли сбежавшего бело-розового огромного удава из ванной комнаты в квартире на северо-востоке Москвы, рептилия передана хозяйке, сообщает в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:43
2024-05-21T16:43
москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спасатели извлекли сбежавшего бело-розового огромного удава из ванной комнаты в квартире на северо-востоке Москвы, рептилия передана хозяйке, сообщает в телеграм-канале столичный департамент ГОЧСиПБ. "Днём 21 мая в службу 112 позвонила обеспокоенная жительница одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав", - говорится в сообщении. На место происшествия был отправлен дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №3. По прибытии спасатели обнаружили бело-розового удава на белом унитазе. Как оказалось, скользкий гость также проживает в этом доме. Отмечается, что пока хозяйка экзотического домашнего животного наводила порядок в террариуме, скользкий "парень" не устоял перед соблазном вольной жизни и пролез под ванной. Послеобеденный променад рептилии оказался недолгим: завершающей точкой его маршрута оказалась ванная комната соседней квартиры. "Удав пытался скрыться и от московских спасателей, но специалисты оказались быстрее. Спасатели аккуратно извлекли змею из ванной комнаты, соблюдая правила охраны труда, после чего передали беглеца хозяйке, попросив внимательнее приглядывать за своим домашним питомцем", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
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На северо-востоке Москвы поймали сбежавшего удава

На северо-востоке Москвы сбежавшего удава поймали в туалете одной из квартир

© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramУдав в квартире в Бабушкинском районе Москвы
Удав в квартире в Бабушкинском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Удав в квартире в Бабушкинском районе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спасатели извлекли сбежавшего бело-розового огромного удава из ванной комнаты в квартире на северо-востоке Москвы, рептилия передана хозяйке, сообщает в телеграм-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
«
"Днём 21 мая в службу 112 позвонила обеспокоенная жительница одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав", - говорится в сообщении.
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На место происшествия был отправлен дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №3. По прибытии спасатели обнаружили бело-розового удава на белом унитазе. Как оказалось, скользкий гость также проживает в этом доме.
Отмечается, что пока хозяйка экзотического домашнего животного наводила порядок в террариуме, скользкий "парень" не устоял перед соблазном вольной жизни и пролез под ванной. Послеобеденный променад рептилии оказался недолгим: завершающей точкой его маршрута оказалась ванная комната соседней квартиры.
«
"Удав пытался скрыться и от московских спасателей, но специалисты оказались быстрее. Спасатели аккуратно извлекли змею из ванной комнаты, соблюдая правила охраны труда, после чего передали беглеца хозяйке, попросив внимательнее приглядывать за своим домашним питомцем", - резюмирует ведомство.
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