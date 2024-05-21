https://ria.ru/20240521/udary-1947543770.html

В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов

В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов - РИА Новости, 21.05.2024

В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов

Вероятность нанесения ракетных ударов сохраняется в Новороссийске, сообщил начальник городского отдела гражданской защиты Игорь Васильев во время аппаратного... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:32

2024-05-21T23:32

2024-05-21T23:32

специальная военная операция на украине

безопасность

новороссийск

россия

игорь васильев

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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Вероятность нанесения ракетных ударов сохраняется в Новороссийске, сообщил начальник городского отдела гражданской защиты Игорь Васильев во время аппаратного совещания в мэрии Новороссийска. "Сохраняется вероятность применение противником ракетных ударов", - сказал Васильев. Он добавил, что "вероятный характер действия противника" - это также применение БПЛА и безэкипажных катеров. При этом, по его словам, приоритетными целями являются объекты министерства обороны РФ и промышленного комплекса, а также потенциально опасные и критически важные объекты, имеющие категорию гражданской обороны. По его словам, в Новороссийске совершенствуется система оповещения населения, которая уже включает в себя 125 сирен и сиренно-речевых установок.

https://ria.ru/20240517/ataka-1946580067.html

новороссийск

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безопасность, новороссийск, россия, игорь васильев