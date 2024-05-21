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В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов - РИА Новости, 21.05.2024
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23:32 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/udary-1947543770.html
В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов
В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов - РИА Новости, 21.05.2024
В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов
Вероятность нанесения ракетных ударов сохраняется в Новороссийске, сообщил начальник городского отдела гражданской защиты Игорь Васильев во время аппаратного... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:32
2024-05-21T23:32
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
россия
игорь васильев
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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Вероятность нанесения ракетных ударов сохраняется в Новороссийске, сообщил начальник городского отдела гражданской защиты Игорь Васильев во время аппаратного совещания в мэрии Новороссийска. "Сохраняется вероятность применение противником ракетных ударов", - сказал Васильев. Он добавил, что "вероятный характер действия противника" - это также применение БПЛА и безэкипажных катеров. При этом, по его словам, приоритетными целями являются объекты министерства обороны РФ и промышленного комплекса, а также потенциально опасные и критически важные объекты, имеющие категорию гражданской обороны. По его словам, в Новороссийске совершенствуется система оповещения населения, которая уже включает в себя 125 сирен и сиренно-речевых установок.
https://ria.ru/20240517/ataka-1946580067.html
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безопасность, новороссийск, россия, игорь васильев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Россия, Игорь Васильев
В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов

Мэр Новороссийска: вероятность ракетных ударов в городе сохраняется

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Вероятность нанесения ракетных ударов сохраняется в Новороссийске, сообщил начальник городского отдела гражданской защиты Игорь Васильев во время аппаратного совещания в мэрии Новороссийска.
«
"Сохраняется вероятность применение противником ракетных ударов", - сказал Васильев.
Он добавил, что "вероятный характер действия противника" - это также применение БПЛА и безэкипажных катеров. При этом, по его словам, приоритетными целями являются объекты министерства обороны РФ и промышленного комплекса, а также потенциально опасные и критически важные объекты, имеющие категорию гражданской обороны.
По его словам, в Новороссийске совершенствуется система оповещения населения, которая уже включает в себя 125 сирен и сиренно-речевых установок.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовороссийскРоссияИгорь Васильев
 
 
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