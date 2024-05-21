https://ria.ru/20240521/udar-1947515787.html

"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты

"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты - РИА Новости, 21.05.2024

"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты

Российские ракеты могут поразить Британию, и ПВО Соединенного Королевства не сможет этого предотвратить, заявил генерал Ричард Бэрронс в интервью The Sun. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:27

2024-05-21T19:27

2024-05-21T19:27

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские ракеты могут поразить Британию, и ПВО Соединенного Королевства не сможет этого предотвратить, заявил генерал Ричард Бэрронс в интервью The Sun."Конвенциональным ракетам (российской армии. — Прим. ред.) потребуется 90 минут, чтобы достичь Лондона, если они будут запущены с территории России. У Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины, поэтому мы не сможем отреагировать на атаку", — уточнил генерал.Как отметил Бэрронс, даже довольно старые модели долетят до столицы Соединенного Королевства за 90 минут и нанесут удар с небольшой погрешностью в два метра. Боеголовка такой ракеты может весить полтонны, добавил офицер.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что Запад, напротив, ведет себя деструктивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию к границам России, что не может принести большей безопасности миру.

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