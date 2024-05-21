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Орган для учета союзной собственности может появиться в Союзном государстве
Орган для учета союзной собственности может появиться в Союзном государстве - РИА Новости, 21.05.2024
Орган для учета союзной собственности может появиться в Союзном государстве
Вопрос учета и использования имущества Союзного государства является очень важным, сообщил заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:16
2024-05-21T14:16
2024-05-21T14:16
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
денис кравченко
белоруссия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопрос учета и использования имущества Союзного государства является очень важным, сообщил заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, общей задачей для союзных депутатов является выработка механизмов учета и использования имущества, созданного на средства из бюджета Союзного государства. "Имущественный блок – это очень важная часть в развитии экономики и создании единого экономического пространства Союзного государства", – сообщил союзный парламентарий, его слова приводит Sputnik.После чего добавил, что данная тема очень важная и сегодня прозвучали инициативы по созданию отдельного органа в рамках Союзного государства, который бы занимался учетом и распоряжением союзного имущества. "Мы эту тему сейчас обсуждаем, а также формируем план конкретных мероприятий и решений, в том числе, на уровне законодательства наших стран, которые могли бы адаптировать подходы, внедряемые в наших государствах", – отметил Кравченко. При этом он уточнил, что в союзном парламенте сейчас создается отдельная комиссия, которая будет заниматься имущественными вопросами.
https://ria.ru/20240521/imuschestvo-1947395453.html
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россия, денис кравченко, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Денис Кравченко, Белоруссия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопрос учета и использования имущества Союзного государства является очень важным, сообщил заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко.
По его словам, общей задачей для союзных депутатов является выработка механизмов учета и использования имущества, созданного на средства из бюджета Союзного государства.
"Имущественный блок – это очень важная часть в развитии экономики и создании единого экономического пространства Союзного государства", – сообщил союзный парламентарий, его слова приводит Sputnik
.
После чего добавил, что данная тема очень важная и сегодня прозвучали инициативы по созданию отдельного органа в рамках Союзного государства, который бы занимался учетом и распоряжением союзного имущества.
"Мы эту тему сейчас обсуждаем, а также формируем план конкретных мероприятий и решений, в том числе, на уровне законодательства наших стран, которые могли бы адаптировать подходы, внедряемые в наших государствах", – отметил Кравченко.
При этом он уточнил, что в союзном парламенте сейчас создается отдельная комиссия, которая будет заниматься имущественными вопросами.