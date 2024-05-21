https://ria.ru/20240521/uchet-1947415260.html

Орган для учета союзной собственности может появиться в Союзном государстве

Орган для учета союзной собственности может появиться в Союзном государстве - РИА Новости, 21.05.2024

Орган для учета союзной собственности может появиться в Союзном государстве

Вопрос учета и использования имущества Союзного государства является очень важным, сообщил заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:16

2024-05-21T14:16

2024-05-21T14:16

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

денис кравченко

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопрос учета и использования имущества Союзного государства является очень важным, сообщил заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, общей задачей для союзных депутатов является выработка механизмов учета и использования имущества, созданного на средства из бюджета Союзного государства. "Имущественный блок – это очень важная часть в развитии экономики и создании единого экономического пространства Союзного государства", – сообщил союзный парламентарий, его слова приводит Sputnik.После чего добавил, что данная тема очень важная и сегодня прозвучали инициативы по созданию отдельного органа в рамках Союзного государства, который бы занимался учетом и распоряжением союзного имущества. "Мы эту тему сейчас обсуждаем, а также формируем план конкретных мероприятий и решений, в том числе, на уровне законодательства наших стран, которые могли бы адаптировать подходы, внедряемые в наших государствах", – отметил Кравченко. При этом он уточнил, что в союзном парламенте сейчас создается отдельная комиссия, которая будет заниматься имущественными вопросами.

https://ria.ru/20240521/imuschestvo-1947395453.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, денис кравченко, белоруссия