Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России
Бизнесмен Дотком назвал ядерные учения РФ предупреждением НАТО из-за Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия проводит ядерные учения, чтобы предупредить НАТО об опасности вмешательства в украинский конфликт, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины", — написал он в социальной сети X.
Ранее европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.