https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947535027.html

Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России

Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России - РИА Новости, 21.05.2024

Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России

Россия проводит ядерные учения, чтобы предупредить НАТО об опасности вмешательства в украинский конфликт, заявил немецко-финский предприниматель и бывший... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:51

2024-05-21T21:51

2024-05-21T21:51

в мире

россия

германия

франция

эммануэль макрон

дэвид кэмерон

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584110708_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_33ca4549adbef8751b939ecb22834c0d.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия проводит ядерные учения, чтобы предупредить НАТО об опасности вмешательства в украинский конфликт, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины", — написал он в социальной сети X.Ранее европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.

https://ria.ru/20240521/donbass-1947526294.html

https://ria.ru/20240521/udar-1947515787.html

россия

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, франция, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины