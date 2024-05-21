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Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России - РИА Новости, 21.05.2024
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21:51 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947535027.html
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России - РИА Новости, 21.05.2024
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России
Россия проводит ядерные учения, чтобы предупредить НАТО об опасности вмешательства в украинский конфликт, заявил немецко-финский предприниматель и бывший... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:51
2024-05-21T21:51
в мире
россия
германия
франция
эммануэль макрон
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нато
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия проводит ядерные учения, чтобы предупредить НАТО об опасности вмешательства в украинский конфликт, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины", — написал он в социальной сети X.Ранее европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
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в мире, россия, германия, франция, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России

Бизнесмен Дотком назвал ядерные учения РФ предупреждением НАТО из-за Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия проводит ядерные учения, чтобы предупредить НАТО об опасности вмешательства в украинский конфликт, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины", — написал он в социальной сети X.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
Вчера, 20:38
Ранее европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты
Вчера, 19:27
 
В миреРоссияГерманияФранцияЭммануэль МакронДэвид КэмеронДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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