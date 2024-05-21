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Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО - РИА Новости, 21.05.2024
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО
Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер",... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:55
2024-05-21T17:55
2024-05-21T18:17
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район для подготовки к пускам, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале.В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. "В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
2024-05-21T17:55
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО
МО: на учении с нестратегическим ЯО отработают оснащение ракет спецбоеприпасами