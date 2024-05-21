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Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО

Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО - РИА Новости, 21.05.2024

Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО

Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер",... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:55

2024-05-21T17:55

2024-05-21T18:17

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район для подготовки к пускам, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале.В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. "В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. 2024-05-21T17:55 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), видео