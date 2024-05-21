Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 21.05.2024 (обновлено: 18:17 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947493136.html
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО - РИА Новости, 21.05.2024
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО
Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер",... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:55
2024-05-21T18:17
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947498682_4:0:1400:785_1920x0_80_0_0_355e4ba3e5bed6fef3c70c0b990fd404.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район для подготовки к пускам, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале.В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. "В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
2024-05-21T17:55
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947498682_260:0:1307:785_1920x0_80_0_0_3f94ce9b1581d95c1ce48aaa4d501487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район для подготовки к пускам, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале.
2024-05-21T17:55
true
PT1M29S
Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО

МО: на учении с нестратегическим ЯО отработают оснащение ракет спецбоеприпасами

© Минобороны РФУчения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
© Минобороны РФ
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район для подготовки к пускам, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале.
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
"В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.
 
БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала