Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО
Минобороны: учение с нестратегическим ЯО направлено на поддержание боеготовности
© Минобороны РФУчения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
© Минобороны РФ
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Учение с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия направлено на поддержание готовности соответствующих частей для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны отдельных лиц на Западе, отмечает министерство обороны РФ.
Первый этап учений стартовал в Южном военном округе под руководством Генштаба ВС РФ, сообщило российское военное ведомство.
"Как ранее сообщало Минобороны России, проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - отмечается в сообщении.