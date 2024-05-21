https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947492168.html

Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО

Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО - РИА Новости, 21.05.2024

Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО

Учение с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия направлено на поддержание готовности соответствующих частей... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:51

2024-05-21T17:51

2024-05-21T18:00

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Учение с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия направлено на поддержание готовности соответствующих частей для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны отдельных лиц на Западе, отмечает министерство обороны РФ. Первый этап учений стартовал в Южном военном округе под руководством Генштаба ВС РФ, сообщило российское военное ведомство. "Как ранее сообщало Минобороны России, проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947072958.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)