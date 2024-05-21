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Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО - РИА Новости, 21.05.2024
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17:51 21.05.2024 (обновлено: 18:00 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947492168.html
Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО
Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО - РИА Новости, 21.05.2024
Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО
Учение с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия направлено на поддержание готовности соответствующих частей... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:51
2024-05-21T18:00
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Учение с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия направлено на поддержание готовности соответствующих частей для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны отдельных лиц на Западе, отмечает министерство обороны РФ. Первый этап учений стартовал в Южном военном округе под руководством Генштаба ВС РФ, сообщило российское военное ведомство. "Как ранее сообщало Минобороны России, проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о целях учения по нестратегическому ЯО

Минобороны: учение с нестратегическим ЯО направлено на поддержание боеготовности

© Минобороны РФУчения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
© Минобороны РФ
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Учение с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия направлено на поддержание готовности соответствующих частей для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны отдельных лиц на Западе, отмечает министерство обороны РФ.
Первый этап учений стартовал в Южном военном округе под руководством Генштаба ВС РФ, сообщило российское военное ведомство.
"Как ранее сообщало Минобороны России, проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
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РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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