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В Польше проверяют версию о "причастности" России к пожару в Варшаве - РИА Новости, 21.05.2024
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18:30 21.05.2024 (обновлено: 18:35 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/tusk-1947502221.html
В Польше проверяют версию о "причастности" России к пожару в Варшаве
В Польше проверяют версию о "причастности" России к пожару в Варшаве - РИА Новости, 21.05.2024
В Польше проверяют версию о "причастности" России к пожару в Варшаве
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности России к пожару в торговом центре, при этом никаких... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:30
2024-05-21T18:35
в мире
коммерческая недвижимость
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности России к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств он не привел. "Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром", - сказал Туск на пресс-конференции. При этом никаких доказательств причастности российской стороны он не привел. Пожар произошел 12 мая в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве. Комплекс полностью сгорел. Власти не исключили поджога. Как указал премьер, польские силовые структуры сейчас очень активно занимаются расследованием диверсий в стране. Туск напомнил, что ранее он сообщал о задержании девяти подозреваемых в таких действиях. "Сегодня ночью были задержаны еще трое", - отметил он. В последние дни в Польше случились несколько крупных пожаров – помимо ТЦ, сгорел автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был крупный пожар на свалке химических отходов.
https://ria.ru/20240520/tusk-1947300768.html
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в мире, коммерческая недвижимость, польша, варшава, россия, дональд туск
В мире, Коммерческая недвижимость, Польша, Варшава, Россия, Дональд Туск
В Польше проверяют версию о "причастности" России к пожару в Варшаве

Туск: проверяется версия о "причастности" России к пожару в ТЦ в Варшаве

© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности России к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств он не привел.
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"Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром", - сказал Туск на пресс-конференции. При этом никаких доказательств причастности российской стороны он не привел.
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Пожар произошел 12 мая в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве. Комплекс полностью сгорел. Власти не исключили поджога.
Как указал премьер, польские силовые структуры сейчас очень активно занимаются расследованием диверсий в стране. Туск напомнил, что ранее он сообщал о задержании девяти подозреваемых в таких действиях. "Сегодня ночью были задержаны еще трое", - отметил он.
В последние дни в Польше случились несколько крупных пожаров – помимо ТЦ, сгорел автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был крупный пожар на свалке химических отходов.
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В миреКоммерческая недвижимостьПольшаВаршаваРоссияДональд Туск
 
 
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