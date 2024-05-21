https://ria.ru/20240521/tusk-1947502221.html

В Польше проверяют версию о "причастности" России к пожару в Варшаве

В Польше проверяют версию о "причастности" России к пожару в Варшаве - РИА Новости, 21.05.2024

В Польше проверяют версию о "причастности" России к пожару в Варшаве

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности России к пожару в торговом центре, при этом никаких... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:30

2024-05-21T18:30

2024-05-21T18:35

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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности России к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств он не привел. "Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром", - сказал Туск на пресс-конференции. При этом никаких доказательств причастности российской стороны он не привел. Пожар произошел 12 мая в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве. Комплекс полностью сгорел. Власти не исключили поджога. Как указал премьер, польские силовые структуры сейчас очень активно занимаются расследованием диверсий в стране. Туск напомнил, что ранее он сообщал о задержании девяти подозреваемых в таких действиях. "Сегодня ночью были задержаны еще трое", - отметил он. В последние дни в Польше случились несколько крупных пожаров – помимо ТЦ, сгорел автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был крупный пожар на свалке химических отходов.

https://ria.ru/20240520/tusk-1947300768.html

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