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На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за турбулентности - РИА Новости, 21.05.2024
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14:27 21.05.2024 (обновлено: 14:33 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/turbulentnost-1947417908.html
На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за турбулентности
На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за турбулентности - РИА Новости, 21.05.2024
На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за турбулентности
Один человек погиб и ряд пассажиров пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности, сообщила... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:27
2024-05-21T14:33
в мире
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сингапур
россия
singapore airlines
бангкок
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Один человек погиб и ряд пассажиров пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности, сообщила авиакомпания. "Рейс SQ321 Singapore Airlines из Лондона... в Сингапур 20 мая 2024 года столкнулся с серьезной турбулентностью на маршруте... Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший", - написала компания в сообщении на своей странице в Facebook*.Отмечается, что самолет был перенаправлен в Бангкок и благополучно приземлился в аэропорту этого города. Авиакомпания выразила глубокие соболезнования семье погибшего.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, лондон, сингапур, россия, singapore airlines, бангкок
В мире, Лондон, Сингапур, Россия, Singapore Airlines, Бангкок
На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за турбулентности

На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за сильной турбулентности

© Фото из соцсетей Самолет авиакомпании Singapore Airlines, попавший в зону турбулентности
Самолет авиакомпании Singapore Airlines, попавший в зону турбулентности
© Фото из соцсетей
Самолет авиакомпании Singapore Airlines, попавший в зону турбулентности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Один человек погиб и ряд пассажиров пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности, сообщила авиакомпания.
«
"Рейс SQ321 Singapore Airlines из Лондона... в Сингапур 20 мая 2024 года столкнулся с серьезной турбулентностью на маршруте... Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший", - написала компания в сообщении на своей странице в Facebook*.
Отмечается, что самолет был перенаправлен в Бангкок и благополучно приземлился в аэропорту этого города.
Авиакомпания выразила глубокие соболезнования семье погибшего.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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