https://ria.ru/20240521/turbulentnost-1947417908.html

На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за турбулентности

На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за турбулентности - РИА Новости, 21.05.2024

На рейсе Singapore Airlines человек погиб из-за турбулентности

Один человек погиб и ряд пассажиров пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности, сообщила... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:27

2024-05-21T14:27

2024-05-21T14:33

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Один человек погиб и ряд пассажиров пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности, сообщила авиакомпания. "Рейс SQ321 Singapore Airlines из Лондона... в Сингапур 20 мая 2024 года столкнулся с серьезной турбулентностью на маршруте... Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший", - написала компания в сообщении на своей странице в Facebook*.Отмечается, что самолет был перенаправлен в Бангкок и благополучно приземлился в аэропорту этого города. Авиакомпания выразила глубокие соболезнования семье погибшего.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240510/bilety-1945160785.html

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в мире, лондон, сингапур, россия, singapore airlines, бангкок