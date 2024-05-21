https://ria.ru/20240521/tuman-1947527565.html

Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана

Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана - РИА Новости, 21.05.2024

Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана

Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за прогнозируемого тумана, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:45

2024-05-21T20:45

2024-05-21T20:45

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904603922_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_a20a8c080ee46b8246d6f41b1a5877c4.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за прогнозируемого тумана, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшие часы и до 07.00 22 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров.

https://ria.ru/20240520/liven-1947307599.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва