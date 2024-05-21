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Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана - РИА Новости, 21.05.2024
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20:45 21.05.2024
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Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана - РИА Новости, 21.05.2024
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за прогнозируемого тумана, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:45
2024-05-21T20:45
общество
москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за прогнозируемого тумана, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшие часы и до 07.00 22 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах в ближайшие часы и до утра среды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение во время тумана
Автомобильное движение во время тумана - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Автомобильное движение во время тумана . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за прогнозируемого тумана, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшие часы и до 07.00 22 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
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