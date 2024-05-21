https://ria.ru/20240521/tuman-1947527565.html
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана - РИА Новости, 21.05.2024
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за прогнозируемого тумана, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:45
2024-05-21T20:45
2024-05-21T20:45
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904603922_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_a20a8c080ee46b8246d6f41b1a5877c4.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за прогнозируемого тумана, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшие часы и до 07.00 22 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
https://ria.ru/20240520/liven-1947307599.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904603922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcd555eb9dbb71ea61fa099d69d13214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах в ближайшие часы и до утра среды