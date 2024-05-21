https://ria.ru/20240521/tsipr-1947507115.html

В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран

В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран - РИА Новости, 21.05.2024

В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран

Более 100 представителей иностранных делегаций из 14 стран принимают участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:47

2024-05-21T18:47

2024-05-21T18:52

экономика

технологии

россия

нижний новгород

китай

михаил мишустин

глеб никитин

брикс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Более 100 представителей иностранных делегаций из 14 стран принимают участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы. ЦИПР - одно из самых крупных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики в стране - проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. "ЦИПР-2024 проходит в рамках председательства России в БРИКС. В конференции принимают участие представители иностранных делегаций из 14 стран: КНР, Индии, Кубы, Ирана, Уганды, Египта, Шри-Ланки, Камбоджи, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана", - говорится в сообщении. На выставке ЦИПР-2024 представлены решения из Китая, Ирана и Республики Беларусь. Их сегодня продемонстрировали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Так, на стенде китайской компании Beijin tech представлена новейшая телекоммуникационная аппаратура и интеллектуальные системы для управления строительством, обслуживанием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры. Компания заинтересована в создании в России совместного предприятия. На выставке ЦИПР-2024 Мишустин также встретился с "цифровыми атташе" – сотрудниками торговых представительств России за рубежом, которые занимаются продвижением российских ИТ-продуктов. На выставке присутствовали "цифровые атташе" из Китая, Таиланда, Кубы, Вьетнама, Малайзии, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Южно-Африканской Республики, Индонезии, Аргентины. "ЦИПР становится все более эффективной площадкой для закрепления международных контактов как для органов власти, так и для бизнеса. У нас появляется возможность пообщаться, определить направления развития сотрудничества, наметить новые партнерские отношения. Для нас ЦИПР это и возможность показать гостям региона красоту Нижнего Новгорода, рассказать о потенциале области. В этом году международная составляющая еще более значительная и может принести значительные преимущества как для самих участников, так и для всего цифрового сообщества", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924971534.html

https://ria.ru/20240521/investii-1947426971.html

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947407278.html

россия

нижний новгород

китай

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экономика, технологии, россия, нижний новгород, китай, михаил мишустин, глеб никитин, брикс