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В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран - РИА Новости, 21.05.2024
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18:47 21.05.2024 (обновлено: 18:52 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/tsipr-1947507115.html
В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран
В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран - РИА Новости, 21.05.2024
В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран
Более 100 представителей иностранных делегаций из 14 стран принимают участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:47
2024-05-21T18:52
экономика
технологии
россия
нижний новгород
китай
михаил мишустин
глеб никитин
брикс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Более 100 представителей иностранных делегаций из 14 стран принимают участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы. ЦИПР - одно из самых крупных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики в стране - проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. "ЦИПР-2024 проходит в рамках председательства России в БРИКС. В конференции принимают участие представители иностранных делегаций из 14 стран: КНР, Индии, Кубы, Ирана, Уганды, Египта, Шри-Ланки, Камбоджи, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана", - говорится в сообщении. На выставке ЦИПР-2024 представлены решения из Китая, Ирана и Республики Беларусь. Их сегодня продемонстрировали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Так, на стенде китайской компании Beijin tech представлена новейшая телекоммуникационная аппаратура и интеллектуальные системы для управления строительством, обслуживанием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры. Компания заинтересована в создании в России совместного предприятия. На выставке ЦИПР-2024 Мишустин также встретился с "цифровыми атташе" – сотрудниками торговых представительств России за рубежом, которые занимаются продвижением российских ИТ-продуктов. На выставке присутствовали "цифровые атташе" из Китая, Таиланда, Кубы, Вьетнама, Малайзии, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Южно-Африканской Республики, Индонезии, Аргентины. "ЦИПР становится все более эффективной площадкой для закрепления международных контактов как для органов власти, так и для бизнеса. У нас появляется возможность пообщаться, определить направления развития сотрудничества, наметить новые партнерские отношения. Для нас ЦИПР это и возможность показать гостям региона красоту Нижнего Новгорода, рассказать о потенциале области. В этом году международная составляющая еще более значительная и может принести значительные преимущества как для самих участников, так и для всего цифрового сообщества", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924971534.html
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экономика, технологии, россия, нижний новгород, китай, михаил мишустин, глеб никитин, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Нижний Новгород, Китай, Михаил Мишустин, Глеб Никитин, БРИКС
В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран

Более ста иностранцев принимают участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПленарная сессия IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024
Пленарная сессия IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Пленарная сессия IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Более 100 представителей иностранных делегаций из 14 стран принимают участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы.
ЦИПР - одно из самых крупных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики в стране - проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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2 февраля, 10:24
"ЦИПР-2024 проходит в рамках председательства России в БРИКС. В конференции принимают участие представители иностранных делегаций из 14 стран: КНР, Индии, Кубы, Ирана, Уганды, Египта, Шри-Ланки, Камбоджи, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана", - говорится в сообщении.
На выставке ЦИПР-2024 представлены решения из Китая, Ирана и Республики Беларусь. Их сегодня продемонстрировали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Так, на стенде китайской компании Beijin tech представлена новейшая телекоммуникационная аппаратура и интеллектуальные системы для управления строительством, обслуживанием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры. Компания заинтересована в создании в России совместного предприятия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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На выставке ЦИПР-2024 Мишустин также встретился с "цифровыми атташе" – сотрудниками торговых представительств России за рубежом, которые занимаются продвижением российских ИТ-продуктов. На выставке присутствовали "цифровые атташе" из Китая, Таиланда, Кубы, Вьетнама, Малайзии, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Южно-Африканской Республики, Индонезии, Аргентины.
"ЦИПР становится все более эффективной площадкой для закрепления международных контактов как для органов власти, так и для бизнеса. У нас появляется возможность пообщаться, определить направления развития сотрудничества, наметить новые партнерские отношения. Для нас ЦИПР это и возможность показать гостям региона красоту Нижнего Новгорода, рассказать о потенциале области. В этом году международная составляющая еще более значительная и может принести значительные преимущества как для самих участников, так и для всего цифрового сообщества", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Вчера, 13:55
 
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