https://ria.ru/20240521/trolleybusy-1947543231.html
В Великом Новгороде починили сеть для троллейбусов
В Великом Новгороде починили сеть для троллейбусов - РИА Новости, 21.05.2024
В Великом Новгороде починили сеть для троллейбусов
Сеть для троллейбусов, оборванную почти сутки назад грузовиком в Великом Новгороде, починили, троллейбусы начнут ходить со среды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:23
2024-05-21T23:23
2024-05-21T23:23
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Сеть для троллейбусов, оборванную почти сутки назад грузовиком в Великом Новгороде, починили, троллейбусы начнут ходить со среды, сообщает пресс-служба минтранса региона. "Спецслужбами завершены работы по восстановлению контактной сети на площади Строителей в областном центре. Произведен успешный тестовый пуск троллейбуса. На линию по утвержденному расписанию транспорт выйдет с завтрашнего дня", - говорится в сообщении.Уточняется, что в понедельник в 23.32 грузовой автомобиль с полуприцепом, на котором находился комбайн, оборвал на площади Строителей расположенную над проезжей частью контактную сеть. В 23.50 прибыли сотрудники Автобусного парка и приступили к восстановительным работам. Во вторник утром движение транспорта на площади было перекрыто из-за работ, образовалась пробка. Только к вечеру аварийная бригада починила сеть.
https://ria.ru/20240520/dtp-1947304324.html
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великий новгород
В Великом Новгороде починили сеть для троллейбусов
В Великом Новгороде починили сеть для троллейбусов, оборванную грузовиком
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Сеть для троллейбусов, оборванную почти сутки назад грузовиком в Великом Новгороде, починили, троллейбусы начнут ходить со среды, сообщает пресс-служба минтранса региона.
«
"Спецслужбами завершены работы по восстановлению контактной сети на площади Строителей в областном центре. Произведен успешный тестовый пуск троллейбуса. На линию по утвержденному расписанию транспорт выйдет с завтрашнего дня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник в 23.32 грузовой автомобиль с полуприцепом, на котором находился комбайн, оборвал на площади Строителей расположенную над проезжей частью контактную сеть. В 23.50 прибыли сотрудники Автобусного парка и приступили к восстановительным работам. Во вторник утром движение транспорта на площади было перекрыто из-за работ, образовалась пробка. Только к вечеру аварийная бригада починила сеть.