https://ria.ru/20240521/trkiye-1947378523.html

СМИ сообщили новые детали крушения вертолета Раиси

СМИ сообщили новые детали крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 21.05.2024

СМИ сообщили новые детали крушения вертолета Раиси

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Эбрахимом Раиси,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:17

2024-05-21T12:17

2024-05-21T16:09

в мире

иран

тебриз

ибрахим раиси

хосейн амир абдоллахиян

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947173808_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_4f822f340c72eb7dadf15dfd7d23792d.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Эбрахимом Раиси, сообщает газета Türkiye."Планировалось, что министр иностранных дел Абдоллахиан и губернатор Тебриза Малик Рахмети полетят вместе на другом вертолете", — говорится в материале.Как указали журналисты, иранского политика посадили в вертолет с Раиси в последний момент перед взлетом.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

https://ria.ru/20240520/irna-1947253949.html

иран

тебриз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тебриз, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиян, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, политика