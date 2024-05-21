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СМИ сообщили новые детали крушения вертолета Раиси
СМИ сообщили новые детали крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ сообщили новые детали крушения вертолета Раиси
Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Эбрахимом Раиси,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:17
2024-05-21T12:17
2024-05-21T16:09
в мире
иран
тебриз
ибрахим раиси
хосейн амир абдоллахиян
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
политика
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Эбрахимом Раиси, сообщает газета Türkiye."Планировалось, что министр иностранных дел Абдоллахиан и губернатор Тебриза Малик Рахмети полетят вместе на другом вертолете", — говорится в материале.Как указали журналисты, иранского политика посадили в вертолет с Раиси в последний момент перед взлетом.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
https://ria.ru/20240520/irna-1947253949.html
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в мире, иран, тебриз, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиян, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, политика
В мире, Иран, Тебриз, Ибрахим Раиси, Хосейн Амир Абдоллахиян, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана, Политика
СМИ сообщили новые детали крушения вертолета Раиси
Türkiye: глава МИД Абдоллахиан не должен был лететь на борту вместе с Раиси