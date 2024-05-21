В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит почти час. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 13.44 мск.
Ранее во вторник мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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