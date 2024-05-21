https://ria.ru/20240521/trevoga-1947325113.html

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.05.2024

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:12

2024-05-21T07:12

2024-05-21T07:12

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Черкасской и Кировоградской звучит более шести часов. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 06.53 мск. Ранее во вторник мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне тревоги.

https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html

кировоградская область

украина

харьков

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в мире, кировоградская область, украина, харьков