https://ria.ru/20240521/trevoga-1947325113.html
В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.05.2024
В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:12
2024-05-21T07:12
2024-05-21T07:12
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Черкасской и Кировоградской звучит более шести часов. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 06.53 мск. Ранее во вторник мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне тревоги.
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в мире, кировоградская область, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Харьков
В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
В семи регионах Украины звучит сигнал воздушной тревоги