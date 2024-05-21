https://ria.ru/20240521/trevoga-1947310646.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.05.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T00:55

2024-05-21T00:55

2024-05-21T00:55

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в этих регионах объявили с 21.24 по 0.25. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240518/pavlograd-1946837177.html

https://ria.ru/20231216/trevoga-1916242085.html

россия

черкасская область

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в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины