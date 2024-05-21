https://ria.ru/20240521/torgovlya-1947464793.html

Суд отправил под домашний арест седьмую фигурантку дела о торговле детьми

Суд отправил под домашний арест седьмую фигурантку дела о торговле детьми - РИА Новости, 21.05.2024

Суд отправил под домашний арест седьмую фигурантку дела о торговле детьми

Преображенский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу полиции из Алтайского края Наталью Душкину по делу о торговле людьми, возбужденному... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:11

2024-05-21T16:11

2024-05-21T17:05

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу полиции из Алтайского края Наталью Душкину по делу о торговле людьми, возбужденному первоначально против приемной матери 15 детей Юлии Логиновой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Преображенского районного суда города Москвы в отношении Душкиной Натальи Сергеевны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 26 суток, до 16 июня, с установлением на период домашнего ареста определенных ограничений", - сказал собеседник агентства. Она обвиняется по п.п. "а, б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ч. 4 ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). По версии следствия, Душкина, состоящая в должности начальника миграционного пункта отдела полиции по Советскому району МО МВД России "Белокурихинский", вместе с Логиновой и иными фигурантами занимались "незаконным оборотом новорожденных детей в нарушение установленного на территории Российской Федерации порядка усыновления", отметили в инстанции. Проверка главной фигурантки - многодетной матери Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые и из более поздних детей - ее родные. Прокуратура также сообщала, что ею в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и что имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по п. "а, б, з" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.

https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903624377.html

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