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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 15 сантиметров - РИА Новости, 21.05.2024
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06:54 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/tobol-1947323845.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 15 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 15 сантиметров - РИА Новости, 21.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 15 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 15 сантиметров и составляет 592 сантиметра, сообщает... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T06:54
2024-05-21T06:54
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 15 сантиметров и составляет 592 сантиметра, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 621 сантиметр, на утро понедельника - 607 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 21 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 592 сантиметра. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240505/pavodok-1943987861.html
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тобол (река)
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 15 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 592 сантиметров

© Администрация Упоровского района/TelegramРусло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
© Администрация Упоровского района/Telegram
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 15 сантиметров и составляет 592 сантиметра, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 621 сантиметр, на утро понедельника - 607 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
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По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 21 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 592 сантиметра.
Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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