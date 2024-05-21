https://ria.ru/20240521/terakt-1947314488.html

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста - РИА Новости, 21.05.2024

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа, следует из картотеки... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T02:20

2024-05-21T02:20

2024-05-21T07:51

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мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции.Как указано в базе, постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни вступили в силу, они не были обжалованы.Ряд других фигурантов в свою очередь уже оспорил продление ареста. Басманный суд Москвы на прошлой неделе оставил всех обвиняемых под стражей до 22 августа. Примечательно, что ходатайства в отношении предполагаемых исполнителей суд слушал по отдельности, тогда как остальных фигурантов разбили на две четверки и рассмотрели в рамках двух заседаний.По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России).Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240516/terakt-1946421183.html

https://ria.ru/20240511/krokus-1945202013.html

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