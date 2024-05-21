https://ria.ru/20240521/telo-1947496686.html
В парке на юго-востоке Москвы нашли тело ребенка
В парке на юго-востоке Москвы нашли тело ребенка - РИА Новости, 21.05.2024
В парке на юго-востоке Москвы нашли тело ребенка
Следователи организовали проверку после того, как тело ребенка было обнаружено в водоеме на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:07
2024-05-21T18:07
2024-05-21T18:07
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как тело ребенка было обнаружено в водоеме на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Двадцать первого мая в водоеме на юго-востоке Москвы обнаружено тело ребенка. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, тело малолетнего ребенка было обнаружено в реке Чурилиха в парке района Кузьминки. Подчеркивается, что установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В парке на юго-востоке Москвы нашли тело ребенка
В Москве в водоеме в парке Кузьминки нашли тело маленького ребенка
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как тело ребенка было обнаружено в водоеме на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Двадцать первого мая в водоеме на юго-востоке Москвы обнаружено тело ребенка. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, тело малолетнего ребенка было обнаружено в реке Чурилиха в парке района Кузьминки.
Подчеркивается, что установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.