https://ria.ru/20240521/telo-1947496686.html

В парке на юго-востоке Москвы нашли тело ребенка

В парке на юго-востоке Москвы нашли тело ребенка - РИА Новости, 21.05.2024

В парке на юго-востоке Москвы нашли тело ребенка

Следователи организовали проверку после того, как тело ребенка было обнаружено в водоеме на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:07

2024-05-21T18:07

2024-05-21T18:07

происшествия

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россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как тело ребенка было обнаружено в водоеме на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Двадцать первого мая в водоеме на юго-востоке Москвы обнаружено тело ребенка. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, тело малолетнего ребенка было обнаружено в реке Чурилиха в парке района Кузьминки. Подчеркивается, что установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20240519/telo-1947001447.html

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Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)