В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
В ООН не смогли ответить, почему удары ВСУ по Белгородской области замалчиваются
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не смогла в ходе брифинга ООН в Женеве ответить на вопрос, почему атаки ВСУ на мирных жителей в Белгородской области замалчиваются на брифингах ООН.
На брифинге ООН представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) рассказали о гуманитарной ситуации для жителей Харьковской области. Ни разу ни одна из этих международных организаций не упомянула на этих брифингах о последствиях для мирного населения Белгородской области ежедневных ударов ВСУ в течение почти шести месяцев.
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"У нас есть оперативный персонал на Украине, мы работаем там с правительством для оказания гуманитарной помощи. Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации", — ответила она на вопрос, почему агентства ООН систематически замалчивают украинские удары по мирным жителям в Белгороде и Донбассе.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Ранее в мае Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.
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