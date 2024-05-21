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В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 21.05.2024
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14:02 21.05.2024 (обновлено: 17:29 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 21.05.2024
В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не смогла в ходе брифинга ООН в Женеве ответить на вопрос, почему атаки ВСУ на РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:02
2024-05-21T17:29
в мире
россия
белгородская область
украина
сергей вершинин
оон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 21 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не смогла в ходе брифинга ООН в Женеве ответить на вопрос, почему атаки ВСУ на мирных жителей в Белгородской области замалчиваются на брифингах ООН.На брифинге ООН представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) рассказали о гуманитарной ситуации для жителей Харьковской области. Ни разу ни одна из этих международных организаций не упомянула на этих брифингах о последствиях для мирного населения Белгородской области ежедневных ударов ВСУ в течение почти шести месяцев."У нас есть оперативный персонал на Украине, мы работаем там с правительством для оказания гуманитарной помощи. Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации", — ответила она на вопрос, почему агентства ООН систематически замалчивают украинские удары по мирным жителям в Белгороде и Донбассе.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Ранее в мае Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. Представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт, в свою очередь, ответил, что его организация не проводит различия между территориями, по которым наносились удары. Однако ВОЗ никогда не упоминала на брифингах ООН об украинских ударах по больницам Донецка.В феврале пресс-секретарь УКГВ Йенс Лаерке заявил, что ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям новых регионов России, поскольку признает их украинскими.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927665195.html
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в мире, россия, белгородская область, украина, сергей вершинин, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Белгородская область, Украина, Сергей Вершинин, ООН, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область

В ООН не смогли ответить, почему удары ВСУ по Белгородской области замалчиваются

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не смогла в ходе брифинга ООН в Женеве ответить на вопрос, почему атаки ВСУ на мирных жителей в Белгородской области замалчиваются на брифингах ООН.
На брифинге ООН представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) рассказали о гуманитарной ситуации для жителей Харьковской области. Ни разу ни одна из этих международных организаций не упомянула на этих брифингах о последствиях для мирного населения Белгородской области ежедневных ударов ВСУ в течение почти шести месяцев.
Сотрудники экстренных служб на месте ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением
15 февраля, 19:57
"У нас есть оперативный персонал на Украине, мы работаем там с правительством для оказания гуманитарной помощи. Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации", — ответила она на вопрос, почему агентства ООН систематически замалчивают украинские удары по мирным жителям в Белгороде и Донбассе.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Ранее в мае Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.
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Представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт, в свою очередь, ответил, что его организация не проводит различия между территориями, по которым наносились удары. Однако ВОЗ никогда не упоминала на брифингах ООН об украинских ударах по больницам Донецка.
В феврале пресс-секретарь УКГВ Йенс Лаерке заявил, что ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям новых регионов России, поскольку признает их украинскими.
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6 мая, 08:00
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелгородская областьУкраинаСергей ВершининООНВооруженные силы Украины
 
 
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