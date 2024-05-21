Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг" - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/svo-1947398168.html
ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг"
ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг" - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих, один танк, две БМП, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:20
2024-05-21T13:20
россия
константиновка
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_33bd710f9114cfad523bb747d96f236e.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих, один танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240518/svo-1946871043.html
россия
константиновка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d33393727ee2a3a4f1b1f4173f55b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константиновка, сша, вооруженные силы украины
Россия, Константиновка, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг"

МО РФ: в зоне действий "Юга" ВСУ за сутки потеряли 320 солдат, 1 танк и 2 БМП

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих, один танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, сообщили в Минобороны.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
ВСУ потеряли более 690 военных в зоне действий группировки "Юг"
18 мая, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала