https://ria.ru/20240521/svo-1947398168.html

ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг"

ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг" - РИА Новости, 21.05.2024

ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих, один танк, две БМП, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:20

2024-05-21T13:20

2024-05-21T13:20

россия

константиновка

сша

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих, один танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240518/svo-1946871043.html

россия

константиновка

сша

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россия, константиновка, сша, вооруженные силы украины