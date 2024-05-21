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ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг"
ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг" - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих, один танк, две БМП, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:20
2024-05-21T13:20
2024-05-21T13:20
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих, один танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, сообщили в Минобороны.
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россия, константиновка, сша, вооруженные силы украины
Россия, Константиновка, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли более трехсот солдат и танк в зоне действий группировка "Юг"
МО РФ: в зоне действий "Юга" ВСУ за сутки потеряли 320 солдат, 1 танк и 2 БМП