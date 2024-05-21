https://ria.ru/20240521/svo-1947396984.html

Российская группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Российская группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024

Российская группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад и отразила семь контратак штурмовых групп, потери противника составили до... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:16

2024-05-21T13:16

2024-05-21T13:16

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад и отразила семь контратак штурмовых групп, потери противника составили до 420 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были отражены семь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре БМП Bradley производства США, шесть автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240521/minoborony-1947395967.html

https://ria.ru/20240521/svo-1947395308.html

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в мире, россия, семеновка (краматорск), сша, вооруженные силы украины