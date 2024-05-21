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ВСУ за сутки потеряли до 105 солдат под натиском "Днепра" - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 21.05.2024 (обновлено: 13:16 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/svo-1947395308.html
ВСУ за сутки потеряли до 105 солдат под натиском "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 105 солдат под натиском "Днепра" - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ за сутки потеряли до 105 солдат под натиском "Днепра"
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 105 военнослужащих в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:12
2024-05-21T13:16
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
работино
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 105 военнослужащих в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37 бригады морской пехоты, 65 механизированной бригады ВСУ и 15 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" и 122 мм боевая машина БМ-21 РСЗО "Град", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , работино
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Работино
ВСУ за сутки потеряли до 105 солдат под натиском "Днепра"

МО РФ: ВСУ под натиском подразделений "Днепр" за сутки потеряли до 105 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 105 военнослужащих в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37 бригады морской пехоты, 65 механизированной бригады ВСУ и 15 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" и 122 мм боевая машина БМ-21 РСЗО "Град", - говорится в сообщении.
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