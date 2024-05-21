https://ria.ru/20240521/svo-1947364527.html

Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в Харьковской области

Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2024

Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в Харьковской области

Линия фронта продвигается в Харьковской области, подразделения ВС РФ занимают более выгодные позиции, сообщил в эфире Первого канал глава российской... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:29

2024-05-21T11:29

2024-05-21T12:30

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Линия фронта продвигается в Харьковской области, подразделения ВС РФ занимают более выгодные позиции, сообщил в эфире Первого канал глава российской администрации области Виталий Ганчев"Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают… Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240521/volchansk-1947358842.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы рф