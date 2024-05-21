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Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2024
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11:29 21.05.2024 (обновлено: 12:30 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/svo-1947364527.html
Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в Харьковской области
Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2024
Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в Харьковской области
Линия фронта продвигается в Харьковской области, подразделения ВС РФ занимают более выгодные позиции, сообщил в эфире Первого канал глава российской... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:29
2024-05-21T12:30
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Линия фронта продвигается в Харьковской области, подразделения ВС РФ занимают более выгодные позиции, сообщил в эфире Первого канал глава российской администрации области Виталий Ганчев"Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают… Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления", - сказал Ганчев.
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харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы рф
Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в Харьковской области

Ганчев: под Харьковом линия фронта продвигается, ВС РФ занимает выгодные позиции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Линия фронта продвигается в Харьковской области, подразделения ВС РФ занимают более выгодные позиции, сообщил в эфире Первого канал глава российской администрации области Виталий Ганчев
"Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают… Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления", - сказал Ганчев.
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев
Вчера, 11:17
 
Харьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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