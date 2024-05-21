Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 21.05.2024 (обновлено: 12:30 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/svo-1947357154.html
ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб
ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб
ВСУ с утра наносят удары по Петровскому району Донецка, погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:08
2024-05-21T12:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
в мире
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947375382_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_65cc27d0063fd2f7f0cfa750af04aa95.jpg
ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ с утра наносят удары по Петровскому району Донецка, погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по ул. Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются", — говорится в публикации.Кроме того, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток выпустили по этому району не менее десяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947375382_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b380cef1bb1cbec97a97ff86a88bb9b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецк, в мире, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, В мире, Спецоперация
ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреливают Петровский район, погиб мирный житель

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ с утра наносят удары по Петровскому району Донецка, погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по ул. Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются", — говорится в публикации.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
20 мая, 22:17
Кроме того, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток выпустили по этому району не менее десяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкВ миреСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала