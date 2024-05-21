https://ria.ru/20240521/svo-1947357154.html

ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб

ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб - РИА Новости, 21.05.2024

ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб

ВСУ с утра наносят удары по Петровскому району Донецка, погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:08

2024-05-21T11:08

2024-05-21T12:30

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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ с утра наносят удары по Петровскому району Донецка, погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по ул. Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются", — говорится в публикации.Кроме того, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток выпустили по этому району не менее десяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html

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вооруженные силы украины, донецк, в мире, спецоперация