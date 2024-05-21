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ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб
ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб
ВСУ с утра наносят удары по Петровскому району Донецка, погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:08
2024-05-21T11:08
2024-05-21T12:30
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ с утра наносят удары по Петровскому району Донецка, погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по ул. Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются", — говорится в публикации.Кроме того, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток выпустили по этому району не менее десяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html
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вооруженные силы украины, донецк, в мире, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, В мире, Спецоперация
ВСУ обстреливают Донецк, один человек погиб
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреливают Петровский район, погиб мирный житель