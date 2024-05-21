https://ria.ru/20240521/svo-1947352641.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска с 6.20 утра вторника выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:49

2024-05-21T10:49

2024-05-21T12:11

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ДОНЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Украинские войска с 6.20 утра вторника выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что обстрел возобновился в 9.10 и до 9.50 были обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка семью снарядами указанного калибра, три снаряда было выпущено по Кировскому району Макеевки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

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в мире, донецк, макеевка, украина, нато