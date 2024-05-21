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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2024

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Сельскохозяйственное предприятие повреждено в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:27

2024-05-21T10:27

2024-05-21T10:59

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Сельскохозяйственное предприятие повреждено в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта", — сообщил Гладков.Губернатор добавил, что все оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240521/dron-1947331224.html

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947328574.html

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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины