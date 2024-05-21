Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 21.05.2024 (обновлено: 10:59 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/svo-1947346423.html
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Сельскохозяйственное предприятие повреждено в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:27
2024-05-21T10:59
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Сельскохозяйственное предприятие повреждено в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта", — сообщил Гладков.Губернатор добавил, что все оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240521/dron-1947331224.html
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947328574.html
белгородская область
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Гладков: при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании мэрии Белгорода в результате атаки украинского беспилотника
Разбитое окно в здании мэрии Белгорода в результате атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Разбитое окно в здании мэрии Белгорода в результате атаки украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Сельскохозяйственное предприятие повреждено в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта", — сообщил Гладков.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина
Вчера, 08:50
Губернатор добавил, что все оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается.
Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Минобороны рассказали, откуда ВСУ обстреливали Белгородскую область
Вчера, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала