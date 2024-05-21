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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Сельскохозяйственное предприятие повреждено в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:27
2024-05-21T10:27
2024-05-21T10:59
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Сельскохозяйственное предприятие повреждено в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта", — сообщил Гладков.Губернатор добавил, что все оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Гладков: при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие