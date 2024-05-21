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На Колыме подросток врезался в "Камаз", в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 21.05.2024
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11:30 21.05.2024 (обновлено: 12:30 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/susk-1947365485.html
На Колыме подросток врезался в "Камаз", в ДТП погиб ребенок
На Колыме подросток врезался в "Камаз", в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 21.05.2024
На Колыме подросток врезался в "Камаз", в ДТП погиб ребенок
Следователи на Колыме возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который, сев пьяным на мотоцикл, врезался в "Камаз", в ДТП погиб 13-летний... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:30
2024-05-21T12:30
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МАГАДАН, 21 мая - РИА Новости. Следователи на Колыме возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который, сев пьяным на мотоцикл, врезался в "Камаз", в ДТП погиб 13-летний ребенок, сообщает СУСК России по региону. Как отмечается, в поселке Уптар Магадана произошло столкновение мотоцикла с "Камазом", "в результате чего погиб 13-летний пассажир мотоцикла". "16-летний водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством соответствующей категории и, не справившись с управлением, совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении. Уточняется, что виновника аварии госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством".
https://ria.ru/20240515/avariya-1946140861.html
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
На Колыме подросток врезался в "Камаз", в ДТП погиб ребенок

СУСК: на Колыме пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок

© Фото : УГИБДД УМВД России по Магаданской областиМесто ДТП, где произошло столкновение мотоцикла и "Камаза" на Колыме
Место ДТП, где произошло столкновение мотоцикла и Камаза на Колыме - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Магаданской области
Место ДТП, где произошло столкновение мотоцикла и "Камаза" на Колыме
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 21 мая - РИА Новости. Следователи на Колыме возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который, сев пьяным на мотоцикл, врезался в "Камаз", в ДТП погиб 13-летний ребенок, сообщает СУСК России по региону.
Как отмечается, в поселке Уптар Магадана произошло столкновение мотоцикла с "Камазом", "в результате чего погиб 13-летний пассажир мотоцикла".
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"16-летний водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством соответствующей категории и, не справившись с управлением, совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что виновника аварии госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством".
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