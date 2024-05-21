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Глава Верховного суда рассказала о работе судов в новых регионах - РИА Новости, 21.05.2024
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11:09 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/sud-1947357265.html
Глава Верховного суда рассказала о работе судов в новых регионах
Глава Верховного суда рассказала о работе судов в новых регионах - РИА Новости, 21.05.2024
Глава Верховного суда рассказала о работе судов в новых регионах
Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова рассказала о работе судов в новых российских регионах и роли военных судов. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:09
2024-05-21T11:09
россия
луганская народная республика
херсонская область
ирина подносова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова рассказала о работе судов в новых российских регионах и роли военных судов. "В прошедшем 2023 году были приняты необходимые меры по обеспечению доступа к правосудию на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В новые регионы Российской Федерации назначено 486 федеральных судей", - сказала она на пленарном заседании Совета судей. Подносова уточнила, что суды в новых регионах за год рассмотрели почти 6 тысяч уголовных, 58 тысяч гражданских и около 900 дел по экономическим спорам. "В условиях проведения специальной военной операции внимание Верховного суда Российской Федерации также сосредоточено на защите прав военнослужащих", - добавила она. По ее данным, суды удовлетворили 49% требований об обеспечении военных положенными видами довольствия и 63% требований о защите жилищных прав. "Судьи военных судов ориентированы на активную роль суда в истребовании доказательств по делам о защите социальных прав участников специальной военной операции и денежных выплат лицам, получившим военные травмы", - отметила глава ВС РФ.
https://ria.ru/20231202/medvedev-1913354371.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , ирина подносова
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Ирина Подносова
Глава Верховного суда рассказала о работе судов в новых регионах

Глава Верховного суда Подносова рассказала о работе судов в новых регионах РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Верховного суда РФ Ирина Подносова
Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова рассказала о работе судов в новых российских регионах и роли военных судов.
"В прошедшем 2023 году были приняты необходимые меры по обеспечению доступа к правосудию на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В новые регионы Российской Федерации назначено 486 федеральных судей", - сказала она на пленарном заседании Совета судей.
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Подносова уточнила, что суды в новых регионах за год рассмотрели почти 6 тысяч уголовных, 58 тысяч гражданских и около 900 дел по экономическим спорам.
"В условиях проведения специальной военной операции внимание Верховного суда Российской Федерации также сосредоточено на защите прав военнослужащих", - добавила она.
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По ее данным, суды удовлетворили 49% требований об обеспечении военных положенными видами довольствия и 63% требований о защите жилищных прав.
"Судьи военных судов ориентированы на активную роль суда в истребовании доказательств по делам о защите социальных прав участников специальной военной операции и денежных выплат лицам, получившим военные травмы", - отметила глава ВС РФ.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьИрина Подносова
 
 
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