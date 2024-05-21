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Суды стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, заявила Подносова - РИА Новости, 21.05.2024
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10:33 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/sud-1947346830.html
Суды стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, заявила Подносова
Суды стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, заявила Подносова - РИА Новости, 21.05.2024
Суды стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, заявила Подносова
Российские суды в прошлом году стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, все чаще назначают вместо колонии принудительные работы, заявила председатель РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:33
2024-05-21T10:33
россия
ирина подносова
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские суды в прошлом году стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, все чаще назначают вместо колонии принудительные работы, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. "В 2023 году суды удовлетворили на 5,9% ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу меньше, чем в предыдущем. О продлении меры пресечения удовлетворено на 11% ходатайств меньше", - сказала она на пленарном заседании Совета судей. По данным Подносовой, суды апелляционной и кассационной инстанций отменили обвинительные приговоры в отношении 11 тысяч лиц, еще 18 тысячам осужденных смягчили наказание. "Суды стали активнее применять как альтернативу наказание в виде принудительных работ, их назначали в 5 раз чаще, чем в предыдущем году", - отметила недавно занявшая этот пост председатель ВС РФ.
https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html
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россия, ирина подносова, общество
Россия, Ирина Подносова, Общество
Суды стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, заявила Подносова

Подносова: российские суды стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Верховного суда РФ Ирина Подносова
Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские суды в прошлом году стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, все чаще назначают вместо колонии принудительные работы, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.
"В 2023 году суды удовлетворили на 5,9% ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу меньше, чем в предыдущем. О продлении меры пресечения удовлетворено на 11% ходатайств меньше", - сказала она на пленарном заседании Совета судей.
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По данным Подносовой, суды апелляционной и кассационной инстанций отменили обвинительные приговоры в отношении 11 тысяч лиц, еще 18 тысячам осужденных смягчили наказание.
"Суды стали активнее применять как альтернативу наказание в виде принудительных работ, их назначали в 5 раз чаще, чем в предыдущем году", - отметила недавно занявшая этот пост председатель ВС РФ.
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