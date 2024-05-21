Рейтинг@Mail.ru
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 21.05.2024 (обновлено: 04:57 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/student-1947317615.html
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России - РИА Новости, 21.05.2024
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России
Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:04
2024-05-21T04:57
вооруженные силы украины
москва
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875533212_0:18:1600:918_1920x0_80_0_0_90ca67063d1dccc46713c43fee99fc3d.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже поместили в центр временного содержания.&quot;Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации&quot;, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы.Согласно законодательству, у него еще есть возможность обжаловать это решение. Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона. Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ. У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"** (запрещенная в России экстремистская организация).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20240405/shpionazh-1938016758.html
https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html
https://ria.ru/20240520/mgu-1947089767.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875533212_267:0:1600:1000_1920x0_80_0_0_3d4c7f80738bf48677285d5efbeca9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, москва, украина, россия
Вооруженные силы Украины, Москва, Украина, Россия
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России

Отчисленного студента МГУ Гулько, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже поместили в центр временного содержания.
«

"Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы.

Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
5 апреля, 12:36
Согласно законодательству, у него еще есть возможность обжаловать это решение.
Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.
Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ.
Блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)* - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии
7 мая, 10:29
У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.
В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"** (запрещенная в России экстремистская организация).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Запрещенные в России экстремистские организации.
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ
Вчера, 07:05
 
Вооруженные силы УкраиныМоскваУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала