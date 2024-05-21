https://ria.ru/20240521/student-1947317615.html
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России - РИА Новости, 21.05.2024
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России
Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:04
2024-05-21T04:04
2024-05-21T04:57
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже поместили в центр временного содержания."Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы.Согласно законодательству, у него еще есть возможность обжаловать это решение. Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона. Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ. У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"** (запрещенная в России экстремистская организация).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20240405/shpionazh-1938016758.html
https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html
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вооруженные силы украины, москва, украина, россия
Вооруженные силы Украины, Москва, Украина, Россия
Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России
Отчисленного студента МГУ Гулько, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из РФ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже поместили в центр временного содержания.
«
"Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы.
Согласно законодательству, у него еще есть возможность обжаловать это решение.
Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы
и гражданин Украины
, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.
Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ.
У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.
В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"** (запрещенная в России экстремистская организация).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенные в России экстремистские организации.