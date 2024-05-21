https://ria.ru/20240521/student-1947317615.html

Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России

Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России - РИА Новости, 21.05.2024

Отчисленного студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России

Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T04:04

2024-05-21T04:04

2024-05-21T04:57

вооруженные силы украины

москва

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875533212_0:18:1600:918_1920x0_80_0_0_90ca67063d1dccc46713c43fee99fc3d.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже поместили в центр временного содержания."Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы.Согласно законодательству, у него еще есть возможность обжаловать это решение. Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона. Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ. У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"** (запрещенная в России экстремистская организация).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20240405/shpionazh-1938016758.html

https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html

https://ria.ru/20240520/mgu-1947089767.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, москва, украина, россия