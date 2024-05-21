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В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 21.05.2024
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21:23 21.05.2024 (обновлено: 22:25 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/strelba-1947531971.html
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 21.05.2024
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:23
2024-05-21T22:25
происшествия
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россия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."Поступила информация о конфликте группы граждан на улице Медынская. По предварительной информации, в нем участвовали около 15 человек. Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", — говорится в заявлении.Сейчас ищут других участников конфликта, чтобы задержать их.СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следствия, группа мужчин во время конфликта применила травматическое оружие — выстрелы, предположительно, были направлены в сторону их оппонентов. Также при потасовке был применен нож — двух участников конфликта госпитализировали с ранениями в области спины. Нападавшие скрылись с места происшествия.Подчеркивается, что сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех участников инцидента.По информации столичной прокуратуры, опубликованной в Telegram-канале, при конфликте было совершено не менее трех выстрелов. В релизе ведомства также подчеркивается, что преступление было совершенно стрелявшими по предварительному сговору.
https://ria.ru/20240521/proisshestvie-1947501535.html
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происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Прокуратура г. Москвы
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека

МВД: в конфликте на юге Москвы участвовали около 15 человек, 2 получили ранения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
«
"Поступила информация о конфликте группы граждан на улице Медынская. По предварительной информации, в нем участвовали около 15 человек. Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", — говорится в заявлении.
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Сейчас ищут других участников конфликта, чтобы задержать их.
СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следствия, группа мужчин во время конфликта применила травматическое оружие — выстрелы, предположительно, были направлены в сторону их оппонентов. Также при потасовке был применен нож — двух участников конфликта госпитализировали с ранениями в области спины. Нападавшие скрылись с места происшествия.
Подчеркивается, что сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех участников инцидента.
По информации столичной прокуратуры, опубликованной в Telegram-канале, при конфликте было совершено не менее трех выстрелов. В релизе ведомства также подчеркивается, что преступление было совершенно стрелявшими по предварительному сговору.
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