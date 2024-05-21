https://ria.ru/20240521/strelba-1947531971.html
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 21.05.2024
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:23
2024-05-21T21:23
2024-05-21T22:25
происшествия
москва
россия
прокуратура г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."Поступила информация о конфликте группы граждан на улице Медынская. По предварительной информации, в нем участвовали около 15 человек. Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", — говорится в заявлении.Сейчас ищут других участников конфликта, чтобы задержать их.СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следствия, группа мужчин во время конфликта применила травматическое оружие — выстрелы, предположительно, были направлены в сторону их оппонентов. Также при потасовке был применен нож — двух участников конфликта госпитализировали с ранениями в области спины. Нападавшие скрылись с места происшествия.Подчеркивается, что сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех участников инцидента.По информации столичной прокуратуры, опубликованной в Telegram-канале, при конфликте было совершено не менее трех выстрелов. В релизе ведомства также подчеркивается, что преступление было совершенно стрелявшими по предварительному сговору.
https://ria.ru/20240521/proisshestvie-1947501535.html
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947210706.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Прокуратура г. Москвы
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека
МВД: в конфликте на юге Москвы участвовали около 15 человек, 2 получили ранения
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, сообщила пресс-служба
столичного главка МВД.
«
"Поступила информация о конфликте группы граждан на улице Медынская. По предварительной информации, в нем участвовали около 15 человек. Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", — говорится в заявлении.
Сейчас ищут других участников конфликта, чтобы задержать их.
СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следствия, группа мужчин во время конфликта применила травматическое оружие — выстрелы, предположительно, были направлены в сторону их оппонентов. Также при потасовке был применен нож — двух участников конфликта госпитализировали с ранениями в области спины. Нападавшие скрылись с места происшествия.
Подчеркивается, что сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех участников инцидента.
По информации столичной прокуратуры, опубликованной в Telegram-канале, при конфликте было совершено не менее трех выстрелов. В релизе ведомства также подчеркивается, что преступление было совершенно стрелявшими по предварительному сговору.