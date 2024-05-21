https://ria.ru/20240521/strelba-1947531971.html

В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека

В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 21.05.2024

В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека

В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:23

2024-05-21T21:23

2024-05-21T22:25

происшествия

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прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В конфликте со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."Поступила информация о конфликте группы граждан на улице Медынская. По предварительной информации, в нем участвовали около 15 человек. Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", — говорится в заявлении.Сейчас ищут других участников конфликта, чтобы задержать их.СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следствия, группа мужчин во время конфликта применила травматическое оружие — выстрелы, предположительно, были направлены в сторону их оппонентов. Также при потасовке был применен нож — двух участников конфликта госпитализировали с ранениями в области спины. Нападавшие скрылись с места происшествия.Подчеркивается, что сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех участников инцидента.По информации столичной прокуратуры, опубликованной в Telegram-канале, при конфликте было совершено не менее трех выстрелов. В релизе ведомства также подчеркивается, что преступление было совершенно стрелявшими по предварительному сговору.

https://ria.ru/20240521/proisshestvie-1947501535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы