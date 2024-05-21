https://ria.ru/20240521/strelba-1947530816.html
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 21.05.2024
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на Медынской улице в Москве, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:11
2024-05-21T21:11
2024-05-21T21:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на Медынской улице в Москве, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта на юге Москвы. По предварительным данным, на улице Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура контролирует ход и результаты проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240505/konflikt-1944031958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
Прокуратура: в Москве произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия