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На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 21.05.2024
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21:11 21.05.2024
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На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 21.05.2024
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на Медынской улице в Москве, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:11
2024-05-21T21:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на Медынской улице в Москве, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта на юге Москвы. По предварительным данным, на улице Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура контролирует ход и результаты проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой

Прокуратура: в Москве произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на Медынской улице в Москве, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта на юге Москвы. По предварительным данным, на улице Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура контролирует ход и результаты проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела.
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