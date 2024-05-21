https://ria.ru/20240521/strelba-1947530816.html

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 21.05.2024

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на Медынской улице в Москве, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:11

2024-05-21T21:11

2024-05-21T21:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на Медынской улице в Москве, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств конфликта на юге Москвы. По предварительным данным, на улице Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура контролирует ход и результаты проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240505/konflikt-1944031958.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва